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Россия и Китай договорились облегчить автомобильные перевозки между странами

Ведомости

Россияне, занимающиеся автомобильными перевозками в Китай, смогут оформить многократную визу на один год, сообщили в правительстве РФ.

«Упрощенный визовый режим, ранее доступный только для водителей, членов транспортных экипажей, экспедиторов и переводчиков из регионов вдоль границы России и Китая, охватит более широкий круг граждан», – говорится в сообщении.

Как рассказали в кабмине, все граждане РФ, занимающиеся международными автомобильными перевозками в Китай, смогут оформить многократную визу на один год независимо от их места жительства. Продолжительность каждого пребывания не должна превышать 30 дней.

Правительство намерено внести на ратификацию протокол к соглашению между правительствами России и КНР об облегчении автомобильных перевозок.

«Ведомости» со ссылкой на данные логистических компаний и биржи ATI.SU писали в июле 2024 г., что число заявок на перевозку грузов из Китая в Россию автомобильным транспортом в первом полугодии резко выросло – на 32% год к году, объем фактических перевозок – на 30%. Рост автоперевозок тогда подтвердили Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) и ПЭК.

В сентябре того же года «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) сообщил, что перевозка контейнеров из Китая в РФ железной дорогой стала выгоднее морской. Перевозка грузов из Китая через Владивосток и далее по железной дороге в Москву в первой половине августа обходилась в $7600 за FEU (40-футовый эквивалент). Морским же путем из Китая до Москвы через Санкт-Петербург отправка стоила $8600 за FEU.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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