Россия и Китай договорились облегчить автомобильные перевозки между странами
Россияне, занимающиеся автомобильными перевозками в Китай, смогут оформить многократную визу на один год, сообщили в правительстве РФ.
«Упрощенный визовый режим, ранее доступный только для водителей, членов транспортных экипажей, экспедиторов и переводчиков из регионов вдоль границы России и Китая, охватит более широкий круг граждан», – говорится в сообщении.
Как рассказали в кабмине, все граждане РФ, занимающиеся международными автомобильными перевозками в Китай, смогут оформить многократную визу на один год независимо от их места жительства. Продолжительность каждого пребывания не должна превышать 30 дней.
Правительство намерено внести на ратификацию протокол к соглашению между правительствами России и КНР об облегчении автомобильных перевозок.
«Ведомости» со ссылкой на данные логистических компаний и биржи ATI.SU писали в июле 2024 г., что число заявок на перевозку грузов из Китая в Россию автомобильным транспортом в первом полугодии резко выросло – на 32% год к году, объем фактических перевозок – на 30%. Рост автоперевозок тогда подтвердили Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) и ПЭК.
В сентябре того же года «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) сообщил, что перевозка контейнеров из Китая в РФ железной дорогой стала выгоднее морской. Перевозка грузов из Китая через Владивосток и далее по железной дороге в Москву в первой половине августа обходилась в $7600 за FEU (40-футовый эквивалент). Морским же путем из Китая до Москвы через Санкт-Петербург отправка стоила $8600 за FEU.