Россия и Китай договорились облегчить автомобильные перевозки между странами

В сентябре того же года «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) сообщил, что перевозка контейнеров из Китая в РФ железной дорогой стала выгоднее морской. Перевозка грузов из Китая через Владивосток и далее по железной дороге в Москву в первой половине августа обходилась в $7600 за FEU (40-футовый эквивалент). Морским же путем из Китая до Москвы через Санкт-Петербург отправка стоила $8600 за FEU.