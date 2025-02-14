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VK стала владельцем 25% акций разработчика офисного софта Р7

Ведомости

VK завершила сделку по приобретению 25% акций компании-разработчика офисного программного обеспечения Р7, сообщили РБК источники на IT-рынке, а также подтвердили представители обеих сторон. Представитель VK уточнил, что покупка является частью стратегии развития ее IT-подразделения «ВК технологии» (бренд VK Tech). В рамках сотрудничества планируется интеграция решений Р7 в офисные продукты VK Tech, что расширит их функциональные возможности.

Сумма сделки не раскрывается, однако источник, близкий к VK, оценил ее в диапазоне 2,5–3,5 млрд руб. По его словам, данное приобретение направлено на укрепление позиций VK Tech на рынке перед планируемым IPO. В декабре 2024 г. компания объявила о намерении разместить акции на Московской бирже. В октябре прошлого года компании VK и Р7 заключили соглашение о технологическом партнерстве.

В рамках этого сотрудничества облачные редакторы документов, таблиц и презентаций «Р7-офис» были интегрированы в пользовательские продукты, такие как «Почта» и «Облако mail», а также в корпоративные решения VK Tech – платформу VK Workspace. Этот сервис включает в себя корпоративную почту, календарь, адресную книгу, мессенджер, видеоконференции, задачи и облачное хранилище с редактором документов. «Покупка доли в Р7 усилила экосистему корпоративного ПО VK, предоставив клиентам компании Workspace более комплексное решение для совместной работы», – отметил представитель VK.

Генеральный директор Р7 Евгений Шелковников подчеркнул, что сотрудничество с VK, обладающей серьезной экспертизой в области облачных и инфраструктурных сервисов, поможет расширить ассортимент совместных продуктов для пользователей Р7. Компания была основана в 1998 г. Львом Банновым и Алексеем Рязановым. Ее основной продукт – офисный пакет «Р7-офис», включающий текстовый редактор, табличный процессор, инструмент для создания презентаций, корпоративную почту, мессенджер и сервис видеоконференций.

Согласно информации Rusprofile, в 2023 г. выручка АО «Р7» увеличилась на 88%, достигнув 2,8 млрд руб., а чистая прибыль выросла на 93%, составив 1,9 млрд руб. При этом в 2021 г. основатели компании Баннов и Рязанов покинули число учредителей. На конец 2023 г. акционерами Р7 были Артур Акопьян, Игорь Колпаков и АО «Технологии распределенных коммуникаций», однако доли участников не уточняются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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