VK стала владельцем 25% акций разработчика офисного софта Р7

В рамках этого сотрудничества облачные редакторы документов, таблиц и презентаций «Р7-офис» были интегрированы в пользовательские продукты, такие как «Почта» и «Облако mail», а также в корпоративные решения VK Tech – платформу VK Workspace. Этот сервис включает в себя корпоративную почту, календарь, адресную книгу, мессенджер, видеоконференции, задачи и облачное хранилище с редактором документов. «Покупка доли в Р7 усилила экосистему корпоративного ПО VK, предоставив клиентам компании Workspace более комплексное решение для совместной работы», – отметил представитель VK.