VK стала владельцем 25% акций разработчика офисного софта Р7
VK завершила сделку по приобретению 25% акций компании-разработчика офисного программного обеспечения Р7, сообщили РБК источники на IT-рынке, а также подтвердили представители обеих сторон. Представитель VK уточнил, что покупка является частью стратегии развития ее IT-подразделения «ВК технологии» (бренд VK Tech). В рамках сотрудничества планируется интеграция решений Р7 в офисные продукты VK Tech, что расширит их функциональные возможности.
Сумма сделки не раскрывается, однако источник, близкий к VK, оценил ее в диапазоне 2,5–3,5 млрд руб. По его словам, данное приобретение направлено на укрепление позиций VK Tech на рынке перед планируемым IPO. В декабре 2024 г. компания объявила о намерении разместить акции на Московской бирже. В октябре прошлого года компании VK и Р7 заключили соглашение о технологическом партнерстве.
В рамках этого сотрудничества облачные редакторы документов, таблиц и презентаций «Р7-офис» были интегрированы в пользовательские продукты, такие как «Почта» и «Облако mail», а также в корпоративные решения VK Tech – платформу VK Workspace. Этот сервис включает в себя корпоративную почту, календарь, адресную книгу, мессенджер, видеоконференции, задачи и облачное хранилище с редактором документов. «Покупка доли в Р7 усилила экосистему корпоративного ПО VK, предоставив клиентам компании Workspace более комплексное решение для совместной работы», – отметил представитель VK.
Генеральный директор Р7 Евгений Шелковников подчеркнул, что сотрудничество с VK, обладающей серьезной экспертизой в области облачных и инфраструктурных сервисов, поможет расширить ассортимент совместных продуктов для пользователей Р7. Компания была основана в 1998 г. Львом Банновым и Алексеем Рязановым. Ее основной продукт – офисный пакет «Р7-офис», включающий текстовый редактор, табличный процессор, инструмент для создания презентаций, корпоративную почту, мессенджер и сервис видеоконференций.
Согласно информации Rusprofile, в 2023 г. выручка АО «Р7» увеличилась на 88%, достигнув 2,8 млрд руб., а чистая прибыль выросла на 93%, составив 1,9 млрд руб. При этом в 2021 г. основатели компании Баннов и Рязанов покинули число учредителей. На конец 2023 г. акционерами Р7 были Артур Акопьян, Игорь Колпаков и АО «Технологии распределенных коммуникаций», однако доли участников не уточняются.