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«Газпром» намерен продать офисы и санатории в трех регионах

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«Газпром» намерен продать офисные и санаторно-курортные объекты недвижимости в Москве, Подмосковье и Тверской области, сообщается в Telegram-канале российской компании.

Компания решила продать два объекта в Москве: деловой центр общей площадью 91 937 кв. м в поселке Газопровод и имущественный комплекс учебно-производственного центра «Зименки» в поселке Сосенское. В Подмосковье к реализации запланирован санаторий «Приокские дали», а в Тверской области «Газпром» продает базу отдыха «Селигерские зори».

Имущество, как отмечается, реализуют отдельными лотами на открытых торгах на «Электронной торговой площадке ГПБ» с привлечением ООО «ЭТП ГПБ» в качестве организатора торгов.

В январе «Газпром» выставил на продажу имущественный комплекс детского оздоровительного комплекса «Кубанская нива» на Пионерском проспекте в Анапе. Собственниками объектов, как сообщалось, являются ООО «Газпром добыча Уренгой» и ООО «ЛОК Витязь». Прием заявок продлится до 19 февраля, начальная цена составляет 792 млн руб., минимальная – 435 млн. В мае 2024 г. также стало известно о планах «Газпрома» продать часть недвижимого имущества в Москве в связи с завершением переезда в Санкт-Петербург.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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