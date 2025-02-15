«Газпром» намерен продать офисы и санатории в трех регионах

В январе «Газпром» выставил на продажу имущественный комплекс детского оздоровительного комплекса «Кубанская нива» на Пионерском проспекте в Анапе. Собственниками объектов, как сообщалось, являются ООО «Газпром добыча Уренгой» и ООО «ЛОК Витязь». Прием заявок продлится до 19 февраля, начальная цена составляет 792 млн руб., минимальная – 435 млн. В мае 2024 г. также стало известно о планах «Газпрома» продать часть недвижимого имущества в Москве в связи с завершением переезда в Санкт-Петербург.