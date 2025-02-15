«Газпром» намерен продать офисы и санатории в трех регионах
«Газпром» намерен продать офисные и санаторно-курортные объекты недвижимости в Москве, Подмосковье и Тверской области, сообщается в Telegram-канале российской компании.
Компания решила продать два объекта в Москве: деловой центр общей площадью 91 937 кв. м в поселке Газопровод и имущественный комплекс учебно-производственного центра «Зименки» в поселке Сосенское. В Подмосковье к реализации запланирован санаторий «Приокские дали», а в Тверской области «Газпром» продает базу отдыха «Селигерские зори».
В январе «Газпром» выставил на продажу имущественный комплекс детского оздоровительного комплекса «Кубанская нива» на Пионерском проспекте в Анапе. Собственниками объектов, как сообщалось, являются ООО «Газпром добыча Уренгой» и ООО «ЛОК Витязь». Прием заявок продлится до 19 февраля, начальная цена составляет 792 млн руб., минимальная – 435 млн. В мае 2024 г. также стало известно о планах «Газпрома» продать часть недвижимого имущества в Москве в связи с завершением переезда в Санкт-Петербург.