BHP Group нарастила чистую прибыль в пять раз с начала 2025 финансового года

Чистая прибыль BHP за 2023 фингод упала на 37% до $13,4 млрд, что стало самым низким показателем с 2020 г. ЕBITDA снизился с $40,6 млрд до $28 млрд, выручка сократилась с $65 млрд до $53 млрд. Тогда же компания снизила дивиденды почти вдвое.