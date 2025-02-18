BHP Group нарастила чистую прибыль в пять раз с начала 2025 финансового года
Чистая прибыль выросла до $4,4 млрд в июле-декабре 2024 г. Базовая прибыль снизилась на 23% до $5,1 млрд, выручка сократилась на 8% до $25,2 млрд.
Дивиденды были снижены до $0,5 за акцию после $0,72 годом ранее.
Чистая прибыль BHP за 2023 фингод упала на 37% до $13,4 млрд, что стало самым низким показателем с 2020 г. ЕBITDA снизился с $40,6 млрд до $28 млрд, выручка сократилась с $65 млрд до $53 млрд. Тогда же компания снизила дивиденды почти вдвое.
BHP – крупнейшая горнодобывающая компания мира, была основана в 2001 г. Работает в 11 странах мира. Занимается добычей алмазов, угля, нефти и газа, марганца, железной руды, урана, никеля, меди, серебра, бокситов и титаносодержащих минералов.