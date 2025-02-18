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Новак: объемы перекачки нефти упали на 30-40% после атаки беспилотников на КТК

Ведомости

Объем прокачки нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после атаки украинских беспилотников по его крупнейшей нефтеперекачивающей станции (НПС) «Кропоткинская» на Кубани упал примерно на 30-40%, а восстановление потребует несколько месяцев. Об этом на совещании президента России с правительством рассказал вице-премьер Александр Новак.

«В результате атаки повреждено оборудование энергетическое, газотурбинная установка, подстанция. И в результате включения резервной схемы прокачки, минуя "Кропоткинскую" нефтеперекачивающую станцию, в общем-то мы видим снижение объемов перекачки примерно на 30-40% по отношению к тому уровню, который был до атаки беспилотников», – доложил Новак.

Восстановление объекта займет достаточно длительное время, поскольку там было задействовано энергетическое оборудование западных стран, в частности, газотурбинная установка компании Siemens, отметил вице-премьер. Новак со ссылкой на экспертов также заявил, что станция была атакована украинскими силами, скорее всего, в ответ на проведение Соединенными Штатами переговоров с Россией.

НПС «Кропоткинская» подверглась удару семи беспилотников 17 февраля. Работники консорциума смогли предотвратить угрозу разлива нефти, никто из них не пострадал. При этом сама станция была серьезно повреждена, сообщила «Транснефть» (один из основных акционеров консорциума). По мнению специалистов КТК, последствия удара будут устраняться в течение 1,5–2 месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на 30%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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