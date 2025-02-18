Новак: объемы перекачки нефти упали на 30-40% после атаки беспилотников на КТК
Объем прокачки нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после атаки украинских беспилотников по его крупнейшей нефтеперекачивающей станции (НПС) «Кропоткинская» на Кубани упал примерно на 30-40%, а восстановление потребует несколько месяцев. Об этом на совещании президента России с правительством рассказал вице-премьер Александр Новак.
«В результате атаки повреждено оборудование энергетическое, газотурбинная установка, подстанция. И в результате включения резервной схемы прокачки, минуя "Кропоткинскую" нефтеперекачивающую станцию, в общем-то мы видим снижение объемов перекачки примерно на 30-40% по отношению к тому уровню, который был до атаки беспилотников», – доложил Новак.
Восстановление объекта займет достаточно длительное время, поскольку там было задействовано энергетическое оборудование западных стран, в частности, газотурбинная установка компании Siemens, отметил вице-премьер. Новак со ссылкой на экспертов также заявил, что станция была атакована украинскими силами, скорее всего, в ответ на проведение Соединенными Штатами переговоров с Россией.
НПС «Кропоткинская» подверглась удару семи беспилотников 17 февраля. Работники консорциума смогли предотвратить угрозу разлива нефти, никто из них не пострадал. При этом сама станция была серьезно повреждена, сообщила «Транснефть» (один из основных акционеров консорциума). По мнению специалистов КТК, последствия удара будут устраняться в течение 1,5–2 месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на 30%.