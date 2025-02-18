Новак: объемы перекачки нефти упали на 30-40% после атаки беспилотников на КТК

НПС «Кропоткинская» подверглась удару семи беспилотников 17 февраля. Работники консорциума смогли предотвратить угрозу разлива нефти, никто из них не пострадал. При этом сама станция была серьезно повреждена, сообщила «Транснефть» (один из основных акционеров консорциума). По мнению специалистов КТК, последствия удара будут устраняться в течение 1,5–2 месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на 30%.