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«Коммерсантъ»: в 2025 году могут открыть вдвое меньше ТЦ

Ведомости

По итогам 2025 г. в регионах могут открыть вдвое меньше торговых центров (ТЦ), чем годом ранее, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на консалтинговую компанию NF Group.

Всего в текущем году может быть открыто только 13 новых ТЦ. Общая площадь заявленных к вводу в этом году торговых комплексов составит 254 300 кв. м – это на 28% меньше год к году, следует из материала.

Как предположила руководитель департамента исследований и аналитики консалтинговой компании CMWP Полина Афанасьева, это связано с высокой ключевой ставкой ЦБ. При этом Афанасьева отмечает, что тенденция на сокращение строительства продолжается несколько лет. В 2017–2021 гг. средний годовой объем ввода торговых площадей в регионах составлял порядка 515 000 кв. м, с 2022-го по настоящее время – до 173 000 кв. м.

«Ведомости» со ссылкой на отчет IBC Real Estate писали в октябре 2024 г., что в январе – сентябре этого года в России было введено в эксплуатацию 257 500 кв. м торговых площадей. Это примерно в 1,5 раза больше, чем было в первые девять месяцев 2022 и 2023 гг. Тогда на рынок вышло 168 700 и 181 900 кв. м торговых помещений. При этом этот показатель все еще уступает периоду до начала боевых действий на Украине, отмечали аналитики.

6 февраля председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Антон Слободчиков сообщил, что в 2024 г. было выдано 12 разрешений на строительство торговых и развлекательных объектов в столице общей площадью 72 400 кв. м. Он говорил, что три новых торговых центра появятся в новой Москве: один – в районе Внуково и два – в Коммунарке. На западе столицы в Солнцево построят два объекта – на улицах Производственной и Главмосстроя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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