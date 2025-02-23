«Коммерсантъ»: в 2025 году могут открыть вдвое меньше ТЦ

«Ведомости» со ссылкой на отчет IBC Real Estate писали в октябре 2024 г., что в январе – сентябре этого года в России было введено в эксплуатацию 257 500 кв. м торговых площадей. Это примерно в 1,5 раза больше, чем было в первые девять месяцев 2022 и 2023 гг. Тогда на рынок вышло 168 700 и 181 900 кв. м торговых помещений. При этом этот показатель все еще уступает периоду до начала боевых действий на Украине, отмечали аналитики.