«Коммерсантъ»: в 2025 году могут открыть вдвое меньше ТЦ
По итогам 2025 г. в регионах могут открыть вдвое меньше торговых центров (ТЦ), чем годом ранее, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на консалтинговую компанию NF Group.
Всего в текущем году может быть открыто только 13 новых ТЦ. Общая площадь заявленных к вводу в этом году торговых комплексов составит 254 300 кв. м – это на 28% меньше год к году, следует из материала.
Как предположила руководитель департамента исследований и аналитики консалтинговой компании CMWP Полина Афанасьева, это связано с высокой ключевой ставкой ЦБ. При этом Афанасьева отмечает, что тенденция на сокращение строительства продолжается несколько лет. В 2017–2021 гг. средний годовой объем ввода торговых площадей в регионах составлял порядка 515 000 кв. м, с 2022-го по настоящее время – до 173 000 кв. м.
«Ведомости» со ссылкой на отчет IBC Real Estate писали в октябре 2024 г., что в январе – сентябре этого года в России было введено в эксплуатацию 257 500 кв. м торговых площадей. Это примерно в 1,5 раза больше, чем было в первые девять месяцев 2022 и 2023 гг. Тогда на рынок вышло 168 700 и 181 900 кв. м торговых помещений. При этом этот показатель все еще уступает периоду до начала боевых действий на Украине, отмечали аналитики.
6 февраля председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Антон Слободчиков сообщил, что в 2024 г. было выдано 12 разрешений на строительство торговых и развлекательных объектов в столице общей площадью 72 400 кв. м. Он говорил, что три новых торговых центра появятся в новой Москве: один – в районе Внуково и два – в Коммунарке. На западе столицы в Солнцево построят два объекта – на улицах Производственной и Главмосстроя.