Bloomberg: Prada может выкупить Versace за 1,5 млрд евро
Итальянский дом моды Prada SpA может приобрести бренд Versace у Capri Holdings за 1,5 млрд евро, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Компании могут завершить сделку уже в этом месяце. Переговоры начали продвижение после того, как первоначальная проверка не выявила никаких рисков, следует из материала.
10 января газета Il Sole 24 Ore сообщила, что Prada SpA может приобрести бренд Versace. Возможность сделки и ее перспективы обсуждаются с инвестиционным банком Citigroup Inc., который выступает в качестве консультанта.
До этого, в ноябре 2024 г., стало известно, что американский холдинг Capri Holdings, который владеет домом Versace, может выставить на продажу несколько марок из своего модного актива.
В марте прошлого года стало известно, что итальянская группа компаний класса люкс Prada Group приступает к осуществлению инвестиционного плана с бюджетом 1 млрд евро, который будет реализован в ближайшие пять лет. Главная цель проекта – радикальное обновление розничной стратегии группы и «удовлетворение меняющихся предпочтений потребителей роскоши».
«Ведомости» писали, что такой шаг соответствует растущей тенденции «экспериментальных покупок» и знаменует собой отход от традиционной модели розничной торговли.