ФАС изучит состояние рынка кормовых добавок для сельскохозяйственных животных
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) приступила к проверке ситуации на рынке кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Внимание антимонопольщиков привлекли производители лизина. Это незаменимая аминокислота, которая необходима в рационе сельскохозяйственных животных и птицы. В качестве кормовой добавки он увеличивает питательную ценность кормов.
Производители должны сообщить в ФАС данные об объемах производства, отпускных ценах, рентабельности и системе сбыта.
«Также планируется проанализировать ценовую ситуацию по иным составляющим кормов для сельскохозяйственных животных», – пояснили в пресс-службе антимонопольного ведомства.
10 февраля ФАС сообщала о начале проверки цен на сухие строительные смеси. Сотрудники ведомства оценят данные производителей штукатурки, плиточного клея, кладочных растворов и других подобных материалов. Также будут изучены причины изменения цен.