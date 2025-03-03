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ФАС изучит состояние рынка кормовых добавок для сельскохозяйственных животных

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) приступила к проверке ситуации на рынке кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Внимание антимонопольщиков привлекли производители лизина. Это незаменимая аминокислота, которая необходима в рационе сельскохозяйственных животных и птицы. В качестве кормовой добавки он увеличивает питательную ценность кормов.

Производители должны сообщить в ФАС данные об объемах производства, отпускных ценах, рентабельности и системе сбыта.

«Также планируется проанализировать ценовую ситуацию по иным составляющим кормов для сельскохозяйственных животных», – пояснили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

10 февраля ФАС сообщала о начале проверки цен на сухие строительные смеси. Сотрудники ведомства оценят данные производителей штукатурки, плиточного клея, кладочных растворов и других подобных материалов. Также будут изучены причины изменения цен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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