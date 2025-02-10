ФАС проведет анализ цен на сухие строительные смеси
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует цены на сухие строительные смеси. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.
Анализ будет охватывать такие продукты, как штукатурка, шпаклевка, плиточный клей, гидроизоляционные составы, кладочные растворы и другие подобные материалы. ФАС уже направила запросы к крупнейшим производителям с требованием предоставить информацию о объемах производства и продаж сухих строительных смесей, а также о детальной структуре себестоимости этих товаров.
Компании должны будут предоставить службе письменные пояснения о причинах изменения цен в случае повышения стоимости в 2024 или 2025 гг.
«В случае выявления признаков нарушений антимонопольного законодательства ФАС примет соответствующие меры реагирования», – говорится в сообщении пресс-службы.
В декабре 2024 г. в Национальном объединении строителей рассказывали, что во втором полугодии 2024 г. стоимость основных строительных материалов по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. выросла в среднем от 13 до 20%. Наиболее сильно подорожал цементный раствор.
Аналитики консалтинговой компании IBC Real Estate в конце 2024 г. сообщали, что российский рынок товаров для дома и ремонта превысит 8 трлн руб., увеличившись на 21%.