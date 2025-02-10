ФАС проведет анализ цен на сухие строительные смеси

Анализ будет охватывать такие продукты, как штукатурка, шпаклевка, плиточный клей, гидроизоляционные составы, кладочные растворы и другие подобные материалы. ФАС уже направила запросы к крупнейшим производителям с требованием предоставить информацию о объемах производства и продаж сухих строительных смесей, а также о детальной структуре себестоимости этих товаров.