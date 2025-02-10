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ФАС проведет анализ цен на сухие строительные смеси

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует цены на сухие строительные смеси. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Анализ будет охватывать такие продукты, как штукатурка, шпаклевка, плиточный клей, гидроизоляционные составы, кладочные растворы и другие подобные материалы. ФАС уже направила запросы к крупнейшим производителям с требованием предоставить информацию о объемах производства и продаж сухих строительных смесей, а также о детальной структуре себестоимости этих товаров.

Компании должны будут предоставить службе письменные пояснения о причинах изменения цен в случае повышения стоимости в 2024 или 2025 гг.

«В случае выявления признаков нарушений антимонопольного законодательства ФАС примет соответствующие меры реагирования», – говорится в сообщении пресс-службы.

В декабре 2024 г. в Национальном объединении строителей рассказывали, что во втором полугодии 2024 г. стоимость основных строительных материалов по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. выросла в среднем от 13 до 20%. Наиболее сильно подорожал цементный раствор.

Аналитики консалтинговой компании IBC Real Estate в конце 2024 г. сообщали, что российский рынок товаров для дома и ремонта превысит 8 трлн руб., увеличившись на 21%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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