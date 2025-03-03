На СПбМТСБ стартовали первые биржевые торги товарами нефтехимии
На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) открылись первые биржевые торги нефтехимической продукцией. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.
Поясняется, что торговля осуществляется в соответствии с совместным указом Федеральной антимонопольной службы и Минэнерго. Установлен минимальный объем биржевых продаж. Он составит 10% от общих объемов реализации в стране.
По данным Минэнерго, в первый день торгов на бирже реализовали 183 т ортоксилола, 123 т толуола, 44 т стирола и 516 т фенола.
В министерстве пояснили, что запуск биржевых продаж станет дополнительным каналом сбыта и поможет формированию рыночных ценовых индикаторов на нефтехимическую продукцию.
30 января стало известно, что торги нефтепродуктами на бирже в 2025 г. могут побить новый рекорд. В 2024 г. объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ вырос до 37,2 млн т. В денежном выражении продажи увеличились на 33% до 2,2 трлн руб. Аналитики поясняли, что сильнее всего выросли продажи дизельного топлива.