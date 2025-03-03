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На СПбМТСБ стартовали первые биржевые торги товарами нефтехимии

Ведомости

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) открылись первые биржевые торги нефтехимической продукцией. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

Поясняется, что торговля осуществляется в соответствии с совместным указом Федеральной антимонопольной службы и Минэнерго. Установлен минимальный объем биржевых продаж. Он составит 10% от общих объемов реализации в стране.

По данным Минэнерго, в первый день торгов на бирже реализовали 183 т ортоксилола, 123 т толуола, 44 т стирола и 516 т фенола.

В министерстве пояснили, что запуск биржевых продаж станет дополнительным каналом сбыта и поможет формированию рыночных ценовых индикаторов на нефтехимическую продукцию.

30 января стало известно, что торги нефтепродуктами на бирже в 2025 г. могут побить новый рекорд. В 2024 г. объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ вырос до 37,2 млн т. В денежном выражении продажи увеличились на 33% до 2,2 трлн руб. Аналитики поясняли, что сильнее всего выросли продажи дизельного топлива.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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