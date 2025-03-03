На СПбМТСБ стартовали первые биржевые торги товарами нефтехимии

30 января стало известно, что торги нефтепродуктами на бирже в 2025 г. могут побить новый рекорд. В 2024 г. объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ вырос до 37,2 млн т. В денежном выражении продажи увеличились на 33% до 2,2 трлн руб. Аналитики поясняли, что сильнее всего выросли продажи дизельного топлива.