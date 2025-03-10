Wildberries и Russ запустили сервис доставки посылок между ПВЗ

Сейчас услуга работает в пилотном режиме – из 100 ПВЗ Wildberries в Москве в другие регионы России, но в ближайшие месяцы планируется масштабирование на всю сеть. Клиент сможет оформить отправку в ближайшем ПВЗ, сообщив менеджеру конечный адрес, оценив стоимость посылки и передав данные получателя. После измерения посылки менеджер озвучит стоимость и сроки доставки, а затем отправит уведомление в личный кабинет клиента в приложении Wildberries для подтверждения оплаты.