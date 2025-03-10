Wildberries и Russ запустили сервис доставки посылок между ПВЗ
Объединенная компания Wildberries и ГК Russ – РВБ представила новый сервис WB Track, который позволит клиентам отправлять посылки между пунктами выдачи заказов (ПВЗ), сообщила пресс-служба компании.
Сейчас услуга работает в пилотном режиме – из 100 ПВЗ Wildberries в Москве в другие регионы России, но в ближайшие месяцы планируется масштабирование на всю сеть. Клиент сможет оформить отправку в ближайшем ПВЗ, сообщив менеджеру конечный адрес, оценив стоимость посылки и передав данные получателя. После измерения посылки менеджер озвучит стоимость и сроки доставки, а затем отправит уведомление в личный кабинет клиента в приложении Wildberries для подтверждения оплаты.
Сроки и стоимость доставки зависят от направления и габаритов отправления. Например, доставка из Москвы в Санкт-Петербург займет один день, а в Хабаровск – около восемь дней.
10 марта стало известно, что Wildberries разработал сервис для продажи подержанных товаров. Об этом «Ведомостям» рассказали источник на рынке электронной коммерции и собеседник, близкий к маркетплейсу. Пользователи смогут сами размещать объявления о перепродаже б/у товаров, объясняет собеседник «Ведомостей», близкий к Wildberries. По его словам, внутри компании называют новое направление аналогом «Авито». «Запуск классифайда – главная задача на повестке в компании. Он находится в высокой степени готовности», – добавил он.
Кроме того, компания разместила вакансию руководителя команды разработки нового направления на одном из рекрутинговых сайтов. «Wildberries Resale – новое направление, которое позволяет клиентам продавать товары напрямую друг другу. Теперь пользователи Wildberries смогут в приложении легко продать другим клиентам товары, которые они больше не используют, или новые вещи, которые им не подошли», – говорится в вакансии.
Представитель объединенной компании РВБ также заявил, что компания «рассматривает возможность» запуска различных сервисов для покупателей и продавцов маркетплейса.