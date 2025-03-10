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Wildberries и Russ запустили сервис доставки посылок между ПВЗ

Ведомости

Объединенная компания Wildberries и ГК Russ – РВБ представила новый сервис WB Track, который позволит клиентам отправлять посылки между пунктами выдачи заказов (ПВЗ), сообщила пресс-служба компании.

Сейчас услуга работает в пилотном режиме – из 100 ПВЗ Wildberries в Москве в другие регионы России, но в ближайшие месяцы планируется масштабирование на всю сеть. Клиент сможет оформить отправку в ближайшем ПВЗ, сообщив менеджеру конечный адрес, оценив стоимость посылки и передав данные получателя. После измерения посылки менеджер озвучит стоимость и сроки доставки, а затем отправит уведомление в личный кабинет клиента в приложении Wildberries для подтверждения оплаты.

Сроки и стоимость доставки зависят от направления и габаритов отправления. Например, доставка из Москвы в Санкт-Петербург займет один день, а в Хабаровск – около восемь дней.

10 марта стало известно, что Wildberries разработал сервис для продажи подержанных товаров. Об этом «Ведомостям» рассказали источник на рынке электронной коммерции и собеседник, близкий к маркетплейсу. Пользователи смогут сами размещать объявления о перепродаже б/у товаров, объясняет собеседник «Ведомостей», близкий к Wildberries. По его словам, внутри компании называют новое направление аналогом «Авито». «Запуск классифайда – главная задача на повестке в компании. Он находится в высокой степени готовности», – добавил он.

Кроме того, компания разместила вакансию руководителя команды разработки нового направления на одном из рекрутинговых сайтов. «Wildberries Resale – новое направление, которое позволяет клиентам продавать товары напрямую друг другу. Теперь пользователи Wildberries смогут в приложении легко продать другим клиентам товары, которые они больше не используют, или новые вещи, которые им не подошли», – говорится в вакансии.

Представитель объединенной компании РВБ также заявил, что компания «рассматривает возможность» запуска различных сервисов для покупателей и продавцов маркетплейса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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