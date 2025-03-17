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ФАС предложила торговым сетям ограничить наценки на продукты

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила крупнейшим торговым сетям присоединиться к инициативе по ограничению наценок на продукты. Об этом «Ведомостям» сообщили в службе.

Ведомство совместно с другими органами власти работают над привлечением производителей и ритейлеров к ограничению цен и наценок на востребованные позиции социально значимых продовольственных товаров. Обращения с предложениям были направлены тем сетям, которые ранее не принимали на себя эти обязательства.

Помимо этого, ФАС предложила Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) проработать с торговыми сетями для «взятия на себя указанных добровольных обязательств».

«В случае принятия положительного решения, сети направят в ФАС России информацию о товарных позициях, по которым будут взяты добровольные обязательства», – говорится в сообщении.

Антимонопольная служба ожидает, что присоединение сетей к ограничению наценок «повысит не только ценовую доступность социально значимых продуктов питания для граждан, но и конкурентоспособность этих сетей».

В феврале 2024 г. в ФАС сообщили, что за 2,5 года средний уровень наценок на социально значимые товары уменьшился на 17%. Информация об уменьшении наценок предоставляется для всех 25 категорий социально значимых товаров в 11 крупнейших федеральных торговых сетях, говорил глава ведомства Максим Шаскольский.

13 марта этого года ФАС сообщила, что проанализирует наценки на 29 категорий продовольственных товаров, включая помидоры, огурцы, макаронные изделия и сыры. Первыми из ритейлеров согласились ограничить наценки на уровне 5% на социально значимые продукты сети «Магнит», «О'кей» и принадлежащие Auchan Retail «Ашан» и «Атак» в марте 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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