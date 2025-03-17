ФАС предложила торговым сетям ограничить наценки на продукты

Ведомство совместно с другими органами власти работают над привлечением производителей и ритейлеров к ограничению цен и наценок на востребованные позиции социально значимых продовольственных товаров. Обращения с предложениям были направлены тем сетям, которые ранее не принимали на себя эти обязательства.