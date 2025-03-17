ФАС предложила торговым сетям ограничить наценки на продукты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила крупнейшим торговым сетям присоединиться к инициативе по ограничению наценок на продукты. Об этом «Ведомостям» сообщили в службе.
Ведомство совместно с другими органами власти работают над привлечением производителей и ритейлеров к ограничению цен и наценок на востребованные позиции социально значимых продовольственных товаров. Обращения с предложениям были направлены тем сетям, которые ранее не принимали на себя эти обязательства.
Помимо этого, ФАС предложила Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) проработать с торговыми сетями для «взятия на себя указанных добровольных обязательств».
«В случае принятия положительного решения, сети направят в ФАС России информацию о товарных позициях, по которым будут взяты добровольные обязательства», – говорится в сообщении.
Антимонопольная служба ожидает, что присоединение сетей к ограничению наценок «повысит не только ценовую доступность социально значимых продуктов питания для граждан, но и конкурентоспособность этих сетей».
В феврале 2024 г. в ФАС сообщили, что за 2,5 года средний уровень наценок на социально значимые товары уменьшился на 17%. Информация об уменьшении наценок предоставляется для всех 25 категорий социально значимых товаров в 11 крупнейших федеральных торговых сетях, говорил глава ведомства Максим Шаскольский.
13 марта этого года ФАС сообщила, что проанализирует наценки на 29 категорий продовольственных товаров, включая помидоры, огурцы, макаронные изделия и сыры. Первыми из ритейлеров согласились ограничить наценки на уровне 5% на социально значимые продукты сети «Магнит», «О'кей» и принадлежащие Auchan Retail «Ашан» и «Атак» в марте 2022 г.