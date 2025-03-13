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ФАС проанализирует наценки на 29 категорий продуктов питания

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует наценки на 29 категорий продовольственных товаров, включая помидоры, огурцы, макаронные изделия и сыры. Об этом говорится на сайте ведомства.

Служба уже запросила у 36 крупнейших торговых сетей и двух онлайн-площадок информацию о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также объемах закупки и реализации отдельных товаров за февраль. В частности, будут анализироваться наценки на социально значимые продукты первой необходимости.

«В случае выявления признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения», – пояснили в ФАС.

В конце февраля «Ведомости» писали, что холдинг «Молвест» (бренды «Вкуснотеево», «Молвест» и др.) уведомил торговые сети о повышении с 15 марта отпускной стоимости молочной продукции в среднем на 5%. Изменения не коснутся сливочного масла. Об этом говорится в письме производителя ритейлерам, с которым ознакомились «Ведомости». В феврале уведомления о повышении отпускных цен ритейлу присылали также «Вимм-билль-данн» (марка «Домик в деревне»), Health & Nutrition («Простоквашино»), Ehrmann («Эрмигурт», «Услада»), «Савушкин продукт» («Савушкин», «Брест-Литовск»), «Молочный кит» (Milk on), писали ранее «Известия» со ссылкой на письма этих производителей.

Сейчас в потребительскую корзину, по которой Росстат считает официальную инфляцию, входит 556 товаров, отмечал начальник отдела анализа отраслей реального сектора ВШЭ Валерий Бессонов. Население субъективно оценивает личную инфляцию в 1,5–2 раза выше официальной оценки показателя, отмечал ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды. Макроэкономика и рынки». По итогам 2024 г. граждане оценили годовой рост потребительских цен на уровне 15,9%, в то время как Росстат зафиксировал инфляцию на уровне 9,52%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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