ФАС проанализирует наценки на 29 категорий продуктов питания
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует наценки на 29 категорий продовольственных товаров, включая помидоры, огурцы, макаронные изделия и сыры. Об этом говорится на сайте ведомства.
Служба уже запросила у 36 крупнейших торговых сетей и двух онлайн-площадок информацию о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также объемах закупки и реализации отдельных товаров за февраль. В частности, будут анализироваться наценки на социально значимые продукты первой необходимости.
«В случае выявления признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения», – пояснили в ФАС.
В конце февраля «Ведомости» писали, что холдинг «Молвест» (бренды «Вкуснотеево», «Молвест» и др.) уведомил торговые сети о повышении с 15 марта отпускной стоимости молочной продукции в среднем на 5%. Изменения не коснутся сливочного масла. Об этом говорится в письме производителя ритейлерам, с которым ознакомились «Ведомости». В феврале уведомления о повышении отпускных цен ритейлу присылали также «Вимм-билль-данн» (марка «Домик в деревне»), Health & Nutrition («Простоквашино»), Ehrmann («Эрмигурт», «Услада»), «Савушкин продукт» («Савушкин», «Брест-Литовск»), «Молочный кит» (Milk on), писали ранее «Известия» со ссылкой на письма этих производителей.
Сейчас в потребительскую корзину, по которой Росстат считает официальную инфляцию, входит 556 товаров, отмечал начальник отдела анализа отраслей реального сектора ВШЭ Валерий Бессонов. Население субъективно оценивает личную инфляцию в 1,5–2 раза выше официальной оценки показателя, отмечал ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды. Макроэкономика и рынки». По итогам 2024 г. граждане оценили годовой рост потребительских цен на уровне 15,9%, в то время как Росстат зафиксировал инфляцию на уровне 9,52%.