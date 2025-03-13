ФАС проанализирует наценки на 29 категорий продуктов питания

В конце февраля «Ведомости» писали, что холдинг «Молвест» (бренды «Вкуснотеево», «Молвест» и др.) уведомил торговые сети о повышении с 15 марта отпускной стоимости молочной продукции в среднем на 5%. Изменения не коснутся сливочного масла. Об этом говорится в письме производителя ритейлерам, с которым ознакомились «Ведомости». В феврале уведомления о повышении отпускных цен ритейлу присылали также «Вимм-билль-данн» (марка «Домик в деревне»), Health & Nutrition («Простоквашино»), Ehrmann («Эрмигурт», «Услада»), «Савушкин продукт» («Савушкин», «Брест-Литовск»), «Молочный кит» (Milk on), писали ранее «Известия» со ссылкой на письма этих производителей.