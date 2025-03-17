Доля отечественного производства кормов для животных достигла 50%
Для отечественного производства кормов для домашних животных в России достигла 50%, сообщила советник руководителя Россельхознадзора Елена Цветкова на круглом столе ассоциации «Антиконтрафакт».
В пресс-релизе ассоциации говорится, что отечественные мощности закладывались с 2020 г., а уже в 2023 г. был зафиксирован существенный прирост производства в области кормов для домашних животных.
86% всех готовых отечественных кормов производят предприятия Московской и Калужской областей, а также Новосибирска, уточнила советник руководителя Россельхознадзора.
По словам Цветковой, в России насчитывается около 50 млн кошек и 25 млн собак, при этом количество домашних животных ежегодно растет на 10-15%. Около 50% владельцев предпочитают кормить своих питомцев готовыми кормами, что способствует формированию общего объема рынка в 2000 т.
В сообщении подчеркивается, что Россельхознадзор уделяет особое внимание контролю безопасности кормов как отечественного, так и импортного производства. Ведомство пресекает несоответствия состава продукции заявленному на этикетке, обнаружение непроверенных компонентов и содержание потенциально опасных веществ.
5 декабря стало известно, что, по данным NielsenIQ, в 2024 г. в России резко вырос спрос на товары для животных в категории «лакомства». За последние 12 месяцев – с ноября 2023 г. по октябрь 2024 г. включительно – их продажи увеличились в натуральном выражении на 26,9%. По словам представителя NielsenIQ, продажи растут по всем категориям товаров для животных.