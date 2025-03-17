Доля отечественного производства кормов для животных достигла 50%

5 декабря стало известно, что, по данным NielsenIQ, в 2024 г. в России резко вырос спрос на товары для животных в категории «лакомства». За последние 12 месяцев – с ноября 2023 г. по октябрь 2024 г. включительно – их продажи увеличились в натуральном выражении на 26,9%. По словам представителя NielsenIQ, продажи растут по всем категориям товаров для животных.