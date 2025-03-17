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Доля отечественного производства кормов для животных достигла 50%

Ведомости

Для отечественного производства кормов для домашних животных в России достигла 50%, сообщила советник руководителя Россельхознадзора Елена Цветкова на круглом столе ассоциации «Антиконтрафакт».

В пресс-релизе ассоциации говорится, что отечественные мощности закладывались с 2020 г., а уже в 2023 г. был зафиксирован существенный прирост производства в области кормов для домашних животных.

86% всех готовых отечественных кормов производят предприятия Московской и Калужской областей, а также Новосибирска, уточнила советник руководителя Россельхознадзора.

По словам Цветковой, в России насчитывается около 50 млн кошек и 25 млн собак, при этом количество домашних животных ежегодно растет на 10-15%. Около 50% владельцев предпочитают кормить своих питомцев готовыми кормами, что способствует формированию общего объема рынка в 2000 т.

В сообщении подчеркивается, что Россельхознадзор уделяет особое внимание контролю безопасности кормов как отечественного, так и импортного производства. Ведомство пресекает несоответствия состава продукции заявленному на этикетке, обнаружение непроверенных компонентов и содержание потенциально опасных веществ.

5 декабря стало известно, что, по данным NielsenIQ, в 2024 г. в России резко вырос спрос на товары для животных в категории «лакомства». За последние 12 месяцев – с ноября 2023 г. по октябрь 2024 г. включительно – их продажи увеличились в натуральном выражении на 26,9%. По словам представителя NielsenIQ, продажи растут по всем категориям товаров для животных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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