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Рынок лакомств для животных демонстрирует двузначные темпы роста

Ритейлеры расширяют ассортимент таких товаров вслед за спросом
Полина Гриценко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В России в этом году резко вырос спрос на товары для животных в категории «лакомства», следует из данных NielsenIQ. За последние 12 месяцев – с ноября 2023 г. по октябрь 2024 г. включительно – их продажи увеличились в натуральном выражении на 26,9% к тому же периоду 2023/24 гг. В предыдущий сопоставимый период рост составлял всего 2,1%. Абсолютных цифр в компании не приводят.

Лакомства не входят в обычный повседневный рацион домашних животных, их покупают для поощрения питомца – например, при дрессировке собак за выполнение команд. Это могут быть снеки, колбаски, крекеры, вяленое мясо, жевательные палочки и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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