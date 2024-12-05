Рынок лакомств для животных демонстрирует двузначные темпы роста

В России в этом году резко вырос спрос на товары для животных в категории «лакомства», следует из данных NielsenIQ. За последние 12 месяцев – с ноября 2023 г. по октябрь 2024 г. включительно – их продажи увеличились в натуральном выражении на 26,9% к тому же периоду 2023/24 гг. В предыдущий сопоставимый период рост составлял всего 2,1%. Абсолютных цифр в компании не приводят.