Александр Павлов стал главным управляющим партнером ВЭБ.РФ

17 марта стало известно о том, что ВЭБ.РФ достиг соглашения с «Сбером» о приобретении его 25%-ной доли в группе компаний «Просвещение». Об этом «Ведомостям» сообщили пять источников, включая тех, кто близок к обеим сторонам сделки. Трое из них подтвердили, что сделка уже завершена. В результате этого пакет ВЭБа в «Просвещении» увеличился до 50%.