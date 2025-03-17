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Александр Павлов стал главным управляющим партнером ВЭБ.РФ

Ведомости

Александр Павлов назначен главным управляющим партнером ВЭБ.РФ. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Поясняется, что в своей новой роли Павлов будет сосредоточен на инициативах, связанных с применением технологий искусственного интеллекта. До этого он занимал должность гендиректора и председателя правления Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), входящего в группу ВЭБ.РФ.

Место Павлова займет управляющий директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Алексей Горбань. Он до этого отвечал за проекты государственно-частного партнерства в сфере городской экономики.

Кадровые изменения в ВЭБ.РФ, по данным госкорпорации, связаны со стремлением нарастить усилия и повысить эффективность координации институтов развития в направлении технологического лидерства. Это направление является одним из ключевых приоритетов новой стратегии группы до 2030 г.

17 марта стало известно о том, что ВЭБ.РФ достиг соглашения с «Сбером» о приобретении его 25%-ной доли в группе компаний «Просвещение». Об этом «Ведомостям» сообщили пять источников, включая тех, кто близок к обеим сторонам сделки. Трое из них подтвердили, что сделка уже завершена. В результате этого пакет ВЭБа в «Просвещении» увеличился до 50%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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