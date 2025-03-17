Александр Павлов стал главным управляющим партнером ВЭБ.РФ
Александр Павлов назначен главным управляющим партнером ВЭБ.РФ. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.
Поясняется, что в своей новой роли Павлов будет сосредоточен на инициативах, связанных с применением технологий искусственного интеллекта. До этого он занимал должность гендиректора и председателя правления Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), входящего в группу ВЭБ.РФ.
Место Павлова займет управляющий директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Алексей Горбань. Он до этого отвечал за проекты государственно-частного партнерства в сфере городской экономики.
Кадровые изменения в ВЭБ.РФ, по данным госкорпорации, связаны со стремлением нарастить усилия и повысить эффективность координации институтов развития в направлении технологического лидерства. Это направление является одним из ключевых приоритетов новой стратегии группы до 2030 г.
17 марта стало известно о том, что ВЭБ.РФ достиг соглашения с «Сбером» о приобретении его 25%-ной доли в группе компаний «Просвещение». Об этом «Ведомостям» сообщили пять источников, включая тех, кто близок к обеим сторонам сделки. Трое из них подтвердили, что сделка уже завершена. В результате этого пакет ВЭБа в «Просвещении» увеличился до 50%.