ФАС возбудила дело о картеле на 1,9 млрд рублей при реализации нацпроекта
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства против ООО «Ботлихагропромдорстрой», ООО «Дорстройсервис» и ООО «Магуш». Об этом говорится в сообщении ФАС.
Признаки сговора были выявлены в Дагестане по итогам межведомственного взаимодействия с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Компании подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного договора для поддержания цен на торгах по ремонту автодорог и обеспечению безопасности дорожного движения. Ряд конкурсных процедур осуществлялся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая сумма начальных цен контрактов составила более 1,9 млрд руб.
В ФАС подчеркнули, что при установлении вины организациям грозят оборотные штрафы.
12 февраля ФАС сообщала, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании государственной информационной системы для предупреждения и выявления антиконкурентных соглашений (ГИС «Антикартель»). Сотрудники антимонопольного ведомства разработали документ для улучшения механизмов борьбы с картельными сговорами. В настоящее время ФАС уже применяет в опытном режиме автоматизированную информационную систему, но существующий инструмент может отслеживать только часть торговых процедур.