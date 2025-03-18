ФАС возбудила дело о картеле на 1,9 млрд рублей при реализации нацпроекта

12 февраля ФАС сообщала, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании государственной информационной системы для предупреждения и выявления антиконкурентных соглашений (ГИС «Антикартель»). Сотрудники антимонопольного ведомства разработали документ для улучшения механизмов борьбы с картельными сговорами. В настоящее время ФАС уже применяет в опытном режиме автоматизированную информационную систему, но существующий инструмент может отслеживать только часть торговых процедур.