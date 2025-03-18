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ФАС возбудила дело о картеле на 1,9 млрд рублей при реализации нацпроекта

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства против ООО «Ботлихагропромдорстрой», ООО «Дорстройсервис» и ООО «Магуш». Об этом говорится в сообщении ФАС.

Признаки сговора были выявлены в Дагестане по итогам межведомственного взаимодействия с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Компании подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного договора для поддержания цен на торгах по ремонту автодорог и обеспечению безопасности дорожного движения. Ряд конкурсных процедур осуществлялся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая сумма начальных цен контрактов составила более 1,9 млрд руб.

В ФАС подчеркнули, что при установлении вины организациям грозят оборотные штрафы.

12 февраля ФАС сообщала, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании государственной информационной системы для предупреждения и выявления антиконкурентных соглашений (ГИС «Антикартель»). Сотрудники антимонопольного ведомства разработали документ для улучшения механизмов борьбы с картельными сговорами. В настоящее время ФАС уже применяет в опытном режиме автоматизированную информационную систему, но существующий инструмент может отслеживать только часть торговых процедур.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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