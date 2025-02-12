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Законопроект о ГИС «Антикартель» принят Госдумой в первом чтении

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании государственной информационной системы для предупреждения и выявления антиконкурентных соглашений (ГИС «Антикартель»). Об этом сообщили в пресс-службе ФАС России.

Документ был разработан сотрудниками антимонопольного ведомства для улучшения механизмов борьбы с картельными сговорами. Сейчас ФАС уже применяет в опытном режиме автоматизированную информационную систему, однако существующий инструмент имеет ограничения и способен отслеживать лишь часть торговых процедур.

Создаваемая ГИС «Антикартель» будет использовать элементы искусственного интеллекта и предложит расширенный функционал, который позволит вести автоматический анализ торгов ежедневно.

За 2024 г. ФАС возбудила 315 дел против участников картельных сговоров. Наиболее часто их выявляли в таких секторах, как строительство и дорожные работы, недвижимость, фармацевтика и пассажирские перевозки.

10 февраля ФАС раскрыла картельные схемы в рамках национального проекта «Образование». Тогда были выявлены незаконные соглашения на торгах по поставке учебного и компьютерного оборудования в шести регионах России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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