Законопроект о ГИС «Антикартель» принят Госдумой в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании государственной информационной системы для предупреждения и выявления антиконкурентных соглашений (ГИС «Антикартель»). Об этом сообщили в пресс-службе ФАС России.
Документ был разработан сотрудниками антимонопольного ведомства для улучшения механизмов борьбы с картельными сговорами. Сейчас ФАС уже применяет в опытном режиме автоматизированную информационную систему, однако существующий инструмент имеет ограничения и способен отслеживать лишь часть торговых процедур.
Создаваемая ГИС «Антикартель» будет использовать элементы искусственного интеллекта и предложит расширенный функционал, который позволит вести автоматический анализ торгов ежедневно.
За 2024 г. ФАС возбудила 315 дел против участников картельных сговоров. Наиболее часто их выявляли в таких секторах, как строительство и дорожные работы, недвижимость, фармацевтика и пассажирские перевозки.
10 февраля ФАС раскрыла картельные схемы в рамках национального проекта «Образование». Тогда были выявлены незаконные соглашения на торгах по поставке учебного и компьютерного оборудования в шести регионах России.