ФАС раскрыла картель на торгах в рамках нацпроекта «Образование»

В декабре прошлого года ФАС также сообщила о раскрытии картеля при реализации нацпроектов «Демография» и «Образование» на сумму свыше 2,8 млрд руб. Торги проходили на выполнение проектно-изыскательских работ и строительство нежилых зданий в Москве, Приморском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. Служба признала ООО «Парк инвест», ООО «Гардарика» и двух индивидуальных предпринимателей виновными в нарушении антимонопольного законодательства. По данным ведомства, при участии в аукционах они придерживались недобросовестной стратегии в целях ценовой дезориентации добросовестных участников и обеспечения победы заранее определенного лица.