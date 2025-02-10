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ФАС раскрыла картель на торгах в рамках нацпроекта «Образование»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила незаконное соглашение на торгах по поставке учебного и компьютерного оборудования в шести регионах страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Признаки нарушения антимонопольного законодательства обнаружены в действиях ООО «Сигма», ООО «Империум», ООО «А1» и индивидуального предпринимателя. Эти поставщики заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на 32 торговых процедурах в Бурятии, Татарстане, Чувашии, Архангельской, Брянской и Новгородской областях.

Часть торгов проходила в рамках реализации национального проекта «Образование». Общая сумма госконтрактов превысила 276,7 млн руб. Участникам картеля грозят административные штрафы.

В декабре прошлого года ФАС также сообщила о раскрытии картеля при реализации нацпроектов «Демография» и «Образование» на сумму свыше 2,8 млрд руб. Торги проходили на выполнение проектно-изыскательских работ и строительство нежилых зданий в Москве, Приморском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. Служба признала ООО «Парк инвест», ООО «Гардарика» и двух индивидуальных предпринимателей виновными в нарушении антимонопольного законодательства. По данным ведомства, при участии в аукционах они придерживались недобросовестной стратегии в целях ценовой дезориентации добросовестных участников и обеспечения победы заранее определенного лица.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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