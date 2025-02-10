ФАС раскрыла картель на торгах в рамках нацпроекта «Образование»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила незаконное соглашение на торгах по поставке учебного и компьютерного оборудования в шести регионах страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Признаки нарушения антимонопольного законодательства обнаружены в действиях ООО «Сигма», ООО «Империум», ООО «А1» и индивидуального предпринимателя. Эти поставщики заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на 32 торговых процедурах в Бурятии, Татарстане, Чувашии, Архангельской, Брянской и Новгородской областях.
Часть торгов проходила в рамках реализации национального проекта «Образование». Общая сумма госконтрактов превысила 276,7 млн руб. Участникам картеля грозят административные штрафы.
В декабре прошлого года ФАС также сообщила о раскрытии картеля при реализации нацпроектов «Демография» и «Образование» на сумму свыше 2,8 млрд руб. Торги проходили на выполнение проектно-изыскательских работ и строительство нежилых зданий в Москве, Приморском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. Служба признала ООО «Парк инвест», ООО «Гардарика» и двух индивидуальных предпринимателей виновными в нарушении антимонопольного законодательства. По данным ведомства, при участии в аукционах они придерживались недобросовестной стратегии в целях ценовой дезориентации добросовестных участников и обеспечения победы заранее определенного лица.