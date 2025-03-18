«Газпром» прекратит публикацию своего годового экологического отчета

17 марта стало известно, что чистый убыток ПАО «Газпром» по РСБУ в 2024 г. составил 1,08 трлн руб. В то же время выручка компании за прошедший год выросла на 11,3% до 6,257 трлн руб. В управлении информации компании «Ведомостям» рассказали, что главными причинами убытка стали снижение стоимости акций «Газпром нефти» на 852 млрд руб. и рост расходов по отложенному налогу на прибыль в размере 444 млрд руб. «в связи с увеличением ставки до 25% с 1 января 2025 г.».