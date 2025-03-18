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«Газпром» прекратит публикацию своего годового экологического отчета

Ведомости

«Газпром» отказался от публикации ежегодного экологического отчета, сообщается на сайте центра раскрытия правовой информации.

В ходе заседания 17 марта совет директоров холдинга исключил из положения о раскрытии информации компании и решения директоров «Об экологической политике ОАО "Газпром" и его дочерних обществ, порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности» пункты, касающиеся составления и предоставления акционерам компании годового экологического отчета (отчета об охране окружающей среды).

Как сообщает ТАСС, компания намерена продолжить выпуск отчета о социальной деятельности группы компаний. Данный документ иллюстрирует политику «Газпрома» в сфере устойчивого развития, а также основные цели и результаты, достигнутые в указанной области за отчетный период, с раскрытием информации о вкладе в социально-экономическое развитие РФ.

17 марта стало известно, что чистый убыток ПАО «Газпром» по РСБУ в 2024 г. составил 1,08 трлн руб. В то же время выручка компании за прошедший год выросла на 11,3% до 6,257 трлн руб. В управлении информации компании «Ведомостям» рассказали, что главными причинами убытка стали снижение стоимости акций «Газпром нефти» на 852 млрд руб. и рост расходов по отложенному налогу на прибыль в размере 444 млрд руб. «в связи с увеличением ставки до 25% с 1 января 2025 г.».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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