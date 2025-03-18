«Газпром» прекратит публикацию своего годового экологического отчета
«Газпром» отказался от публикации ежегодного экологического отчета, сообщается на сайте центра раскрытия правовой информации.
В ходе заседания 17 марта совет директоров холдинга исключил из положения о раскрытии информации компании и решения директоров «Об экологической политике ОАО "Газпром" и его дочерних обществ, порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности» пункты, касающиеся составления и предоставления акционерам компании годового экологического отчета (отчета об охране окружающей среды).
Как сообщает ТАСС, компания намерена продолжить выпуск отчета о социальной деятельности группы компаний. Данный документ иллюстрирует политику «Газпрома» в сфере устойчивого развития, а также основные цели и результаты, достигнутые в указанной области за отчетный период, с раскрытием информации о вкладе в социально-экономическое развитие РФ.
17 марта стало известно, что чистый убыток ПАО «Газпром» по РСБУ в 2024 г. составил 1,08 трлн руб. В то же время выручка компании за прошедший год выросла на 11,3% до 6,257 трлн руб. В управлении информации компании «Ведомостям» рассказали, что главными причинами убытка стали снижение стоимости акций «Газпром нефти» на 852 млрд руб. и рост расходов по отложенному налогу на прибыль в размере 444 млрд руб. «в связи с увеличением ставки до 25% с 1 января 2025 г.».