Президент X5 оценила шансы Сoca-Cola вернуться в российские магазины
По ее словам, потребитель хорошо адаптировался к «новой полке» после ухода из России части международных брендов товаров повседневного спроса на фоне спецоперации на Украине. Отвечая на вопрос, займет ли Coca-Cola место на первой линии полки вместо «Добрый Кола», если компания примет решение вернуться на российский рынок, Лобачева указала, что приучать потребителя к чему-то обратно не является задачей торговых сетей.
«Если компании, которые гипотетически когда-нибудь захотят к нам вернуться, будут настроены на долгосрочное партнерство, мы начнем диалог. Но это не значит, что если они пришли, то мы сразу открыли им двери и поставили на полку», – отметила она.
При таком развитии событий X5 Group будет прежде всего смотреть на собственную долгосрочную программу развития, указала президент ритейлера. Она заметила, что российский поставщик сильно вырос и заметно преобразился.
The Coca-Cola Company в марте 2022 г. объявила о приостановке работы в России на фоне начала спецоперации на Украине. Затем компания уведомила о прекращении производства и продажи газировки под международными брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta в стране. В конце июля 2022 г. российское подразделение Coca-Cola (ООО «Кока-кола эйчбиси Евразия») сменила название на ООО «Мултон партнерс», после чего запустила производство аналога Coca-Cola – «Добрый Cola».
В апреле 2024 г. The Coca-Cola Company подала в Роспатент три заявки на регистрацию одноименных товарных знаков. Товарные знаки относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг – для безалкогольных и алкогольных напитков, газированной воды и др.