Газета
Телеграм
/ Бизнес

Президент X5 оценила шансы Сoca-Cola вернуться в российские магазины

Ведомости

Российский ритейлер Х5 Group готов к диалогу с ушедшими иностранными брендами, если они захотят вернуться в Россию, но это не означает, что их сразу поставят на полку. Об этом заявила РБК президент X5 Екатерина Лобачева.

По ее словам, потребитель хорошо адаптировался к «новой полке» после ухода из России части международных брендов товаров повседневного спроса на фоне спецоперации на Украине. Отвечая на вопрос, займет ли Coca-Cola место на первой линии полки вместо «Добрый Кола», если компания примет решение вернуться на российский рынок, Лобачева указала, что приучать потребителя к чему-то обратно не является задачей торговых сетей.

«Если компании, которые гипотетически когда-нибудь захотят к нам вернуться, будут настроены на долгосрочное партнерство, мы начнем диалог. Но это не значит, что если они пришли, то мы сразу открыли им двери и поставили на полку», – отметила она.

При таком развитии событий X5 Group будет прежде всего смотреть на собственную долгосрочную программу развития, указала президент ритейлера. Она заметила, что российский поставщик сильно вырос и заметно преобразился.

The Coca-Cola Company в марте 2022 г. объявила о приостановке работы в России на фоне начала спецоперации на Украине. Затем компания уведомила о прекращении производства и продажи газировки под международными брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta в стране. В конце июля 2022 г. российское подразделение Coca-Cola (ООО «Кока-кола эйчбиси Евразия») сменила название на ООО «Мултон партнерс», после чего запустила производство аналога Coca-Cola – «Добрый Cola».

В апреле 2024 г. The Coca-Cola Company подала в Роспатент три заявки на регистрацию одноименных товарных знаков. Товарные знаки относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг – для безалкогольных и алкогольных напитков, газированной воды и др.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных