Россия будет наращивать производство СПГ до 100 млн тонн к 2035 году
Россия сохраняет цели по наращиванию производства сжиженного природного газа (СПГ) до 100 млн т к 2035 г. Это позволит стране занять до 20% мирового рынка этого вида топлива, заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев по итогам заседания общественного совета при министерстве.
Более двух третей от добываемого в стране газа идет на внутренний рынок. Уровень газификации достиг 74,7%, став самым высоким в мире, сообщили в Минэнерго.
«По итогам 2024 г. поставки газа на внутренний рынок выросли на 4,3%. Одним из основных факторов, повлиявших на рост этого показателя, стала газификация страны», – отметил министр.
Активно развивается нефтяная отрасль, и модернизация нефтепереработки продолжается. По итогам 2024 г. выход светлых нефтепродуктов составил более 65%, говорится в сообщении.
Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что добыча газа в России в 2025 г. вырастет на 1,6% к показателю прошлого года и достигнет 693 млрд куб. м. Потребление газа также должно вырасти – на 2,7% до 530 млрд куб. м.
До 2023 г. добыча газа в России, по данным МЭА, снижалась. С 2024 г. показатель вырос на 6,9% до 682 млрд куб. м. Росту способствовало увеличение отгрузок газа на экспорт – как трубопроводного, так и СПГ.