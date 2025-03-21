Россия будет наращивать производство СПГ до 100 млн тонн к 2035 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что добыча газа в России в 2025 г. вырастет на 1,6% к показателю прошлого года и достигнет 693 млрд куб. м. Потребление газа также должно вырасти – на 2,7% до 530 млрд куб. м.