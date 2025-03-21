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Россия будет наращивать производство СПГ до 100 млн тонн к 2035 году

Ведомости

Россия сохраняет цели по наращиванию производства сжиженного природного газа (СПГ) до 100 млн т к 2035 г. Это позволит стране занять до 20% мирового рынка этого вида топлива, заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев по итогам заседания общественного совета при министерстве.

Более двух третей от добываемого в стране газа идет на внутренний рынок. Уровень газификации достиг 74,7%, став самым высоким в мире, сообщили в Минэнерго.

«По итогам 2024 г. поставки газа на внутренний рынок выросли на 4,3%. Одним из основных факторов, повлиявших на рост этого показателя, стала газификация страны», – отметил министр.

Активно развивается нефтяная отрасль, и модернизация нефтепереработки продолжается. По итогам 2024 г. выход светлых нефтепродуктов составил более 65%, говорится в сообщении.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что добыча газа в России в 2025 г. вырастет на 1,6% к показателю прошлого года и достигнет 693 млрд куб. м. Потребление газа также должно вырасти – на 2,7% до 530 млрд куб. м.

До 2023 г. добыча газа в России, по данным МЭА, снижалась. С 2024 г. показатель вырос на 6,9% до 682 млрд куб. м. Росту способствовало увеличение отгрузок газа на экспорт – как трубопроводного, так и СПГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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