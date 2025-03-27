Совокупная выручка Yandex B2B Tech за 2024 год составила 32,2 млрд рублей
Yandex B2B Tech – направление «Яндекса», которое занимается созданием и развитием решения для корпоративного сектора, объявило финансовые результаты за 2024 г., говорится в сообщении компании. Согласно этим данным, совокупная выручка компании за прошедший год составила 32,2 млрд руб., увеличившись на 48,4% по сравнению с 2023 г.
По оценке «Яндекса», объем рынка, на котором работает Yandex B2B Tech, в 2024 г. исчислялся 240 млрд руб., а доля бизнес-группы на нем составила около 13%. Ожидается, что к 2028 г. рынок вырастет более чем вдвое – до 510 млрд руб., продемонстрировав среднегодовой темп (CAGR) порядка 21%. В «Яндексе» же ожидают, что Yandex B2B Tech будет расти значительно быстрее рынка, говорится в сообщении.
Согласно информации «Яндекса», выручка Yandex Cloud за 2024 г. достигла 19,8 млрд руб., увеличившись год к году в 1,5 раза. При этом больше половины (51%) выручки принесли клиенты из сферы крупного бизнеса. В то же время общее количество клиентов платформы превысило 44 000, что в 1,5 раза больше, чем в 2023 г. Количество партнеров-интеграторов за прошедший год выросло в 1,3 раза – до 674.
В компании рассказали, что к концу декабря 2024 г. на платформе Yandex Cloud были доступны 73 сервиса. Самым быстрорастущим направлением стали сервисы информационной безопасности – их потребление за год увеличилось в 2,1 раза. За ними следуют BI-инструмент Yandex DataLens (в 2 раза), а также ИИ-сервисы (в 1,6 раза).
Пользователям платформы также стали доступны новые продукты для работы с технологиями искусственного интеллекта – Yandex Cloud AI Studio и AI Assistant API. Бизнесу стала доступна технология автоматической генерации ответов на вопросы пользователей. Сообщается, что в основе всех этих решений лежат новейшие версии генеративных моделей «Яндекса».
В то же время выручка платформы «Яндекс 360» в 2024 г. превысила 12,4 млрд руб., увеличившись почти в 1,5 раза по сравнению с 2023 г. При этом больше половины принес B2B-сегмент. Его выручка выросла более чем вдвое по сравнению с 2023 г. Наиболее востребованными среди B2B-клиентов сервисами стали почта, календарь, диск и телемост. Количество организаций, которые пользуются платными услугами «Яндекс 360», по состоянию на конец декабря 2024 г. составило 151 500. Более 25 000 из них – новые клиенты.
27 марта стало известно, что Минпромторг совместно с «Яндексом» и Сбербанком разрабатывает унифицированный стандарт ПО для промышленных роботов. Об этом рассказал начальник отдела департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Руслан Ахмедов на круглом столе «Промышленная роботизация в России» в Kept. Стандарт должен быть готов к лету 2025 г., уточнил он. Работа ведется в рамках федерального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства».