Совокупная выручка Yandex B2B Tech за 2024 год составила 32,2 млрд рублей

В то же время выручка платформы «Яндекс 360» в 2024 г. превысила 12,4 млрд руб., увеличившись почти в 1,5 раза по сравнению с 2023 г. При этом больше половины принес B2B-сегмент. Его выручка выросла более чем вдвое по сравнению с 2023 г. Наиболее востребованными среди B2B-клиентов сервисами стали почта, календарь, диск и телемост. Количество организаций, которые пользуются платными услугами «Яндекс 360», по состоянию на конец декабря 2024 г. составило 151 500. Более 25 000 из них – новые клиенты.