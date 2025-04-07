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Сын экс-президента Украины вышел из учредителей «Арсенал Инвеста»

Ведомости

Александр Янукович, сын бывшего президента Украины Виктора Януковича, вышел из учредителей петербургской компании «Арсенал Инвест», сообщают «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие документы.

Компания «Арсенал Инвест» была учреждена сыном Януковича в 2014 г. Кроме того, согласно данным сервиса «БИР-Аналитик», Александру также принадлежат еще две компании – основная «МАКО Холдинг» и дочерняя «Кэпитал Билдинг Корпорейшн». Их деятельность связана с арендой и управлением недвижимости, строительством, а также торговлей. Обе фирмы зарегистрированы в Донецке.

Известно, что после своей отставки Виктор Янукович был эвакуирован в Россию. Оболонский районный суд Киева признал его виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы. Политик не признал свою вину. Указом президента Владимира Путина Янукович получил российское гражданство. Безопасность экс-президента Украины обеспечивается государственной охраной России. Охрана была предоставлена Януковичу лично по распоряжению президента РФ. В настоящее время живет в России.

В прошлом году сын бывшего украинского лидера получил гражданство РФ, писали «РИА Новости» со ссылкой на документы налоговой организации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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