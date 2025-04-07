Сын экс-президента Украины вышел из учредителей «Арсенал Инвеста»

Известно, что после своей отставки Виктор Янукович был эвакуирован в Россию. Оболонский районный суд Киева признал его виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы. Политик не признал свою вину. Указом президента Владимира Путина Янукович получил российское гражданство. Безопасность экс-президента Украины обеспечивается государственной охраной России. Охрана была предоставлена Януковичу лично по распоряжению президента РФ. В настоящее время живет в России.