Сын экс-президента Украины вышел из учредителей «Арсенал Инвеста»
Александр Янукович, сын бывшего президента Украины Виктора Януковича, вышел из учредителей петербургской компании «Арсенал Инвест», сообщают «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие документы.
Компания «Арсенал Инвест» была учреждена сыном Януковича в 2014 г. Кроме того, согласно данным сервиса «БИР-Аналитик», Александру также принадлежат еще две компании – основная «МАКО Холдинг» и дочерняя «Кэпитал Билдинг Корпорейшн». Их деятельность связана с арендой и управлением недвижимости, строительством, а также торговлей. Обе фирмы зарегистрированы в Донецке.
Известно, что после своей отставки Виктор Янукович был эвакуирован в Россию. Оболонский районный суд Киева признал его виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы. Политик не признал свою вину. Указом президента Владимира Путина Янукович получил российское гражданство. Безопасность экс-президента Украины обеспечивается государственной охраной России. Охрана была предоставлена Януковичу лично по распоряжению президента РФ. В настоящее время живет в России.
В прошлом году сын бывшего украинского лидера получил гражданство РФ, писали «РИА Новости» со ссылкой на документы налоговой организации.