Суд рассмотрит иск о передаче аэропорта «Домодедово» государству 14 мая
Арбитражный суд Московской области назначил на 14 мая основные слушания по иску Генеральной прокуратуры РФ о взыскании в доход государства активов ООО «ДМЕ холдинг», подконтрольного Дмитрию Каменщику. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.
28 января Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры против 32 структур, связанных с «Домодедово», а также против Каменщика и председателя совета директоров Валерия Когана. По версии прокуратуры, группа компаний аэропорта «Домодедово» оказалась под иностранным контролем. Источник «Ведомостей» уточнял, что этот иск не связан с процессом деприватизации.
В своем иске ведомство требовало признать недействительными девять сделок, которые привели к тому, что иностранные лица установили контроль над российским стратегическим активом с нарушением действующего законодательства. Прокуратура также намерена взыскать в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», управляющего группой операционных компаний аэропорта. Каменщик является резидентом Турции и ОАЭ, а Коган – резидентом Израиля.
30 января судом был наложен арест на имущество группы «Домодедово», а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие Каменщику.
5 февраля «Ведомостям» сообщали, что обеспечительные меры не повлияли на работу аэропорта «Домодедово». Авиагавань продолжает функционировать в обычном режиме, все производственные процессы выполняются в полном объеме, а прием и отправка самолетов осуществляются согласно расписанию.