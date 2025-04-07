Суд рассмотрит иск о передаче аэропорта «Домодедово» государству 14 мая

28 января Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры против 32 структур, связанных с «Домодедово», а также против Каменщика и председателя совета директоров Валерия Когана. По версии прокуратуры, группа компаний аэропорта «Домодедово» оказалась под иностранным контролем. Источник «Ведомостей» уточнял, что этот иск не связан с процессом деприватизации.