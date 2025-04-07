В Приднестровье приостановлены поставки газа по техническим причинам

С начала года прекратился транзит газа в Европу через территорию Украины. «Газпром» 28 декабря 2024 г. сообщил, что из-за отказа молдавской стороны погасить задолженность за поставки газа с 1 января 2025 г. вводит ограничение на поставки в Молдавию «до 0 куб. м в сутки». В результате Молдавия и Приднестровье перестали получать российский газ.