В Приднестровье приостановлены поставки газа по техническим причинам
С 5 апреля была прекращена поставка природного газа в Приднестровье. Перерыв продлится до 8–9 апреля, сообщил министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник.
«В минувшую субботу поставка природного газа в Приднестровье была приостановлена. Перерыв, обусловленный техническими аспектами, продлится до 8–9 апреля. Завтра-послезавтра вместе с газом появится возможность возобновить централизованную подачу отопления», – говорится в сообщении пресс-службы президента ПМР.
С начала года прекратился транзит газа в Европу через территорию Украины. «Газпром» 28 декабря 2024 г. сообщил, что из-за отказа молдавской стороны погасить задолженность за поставки газа с 1 января 2025 г. вводит ограничение на поставки в Молдавию «до 0 куб. м в сутки». В результате Молдавия и Приднестровье перестали получать российский газ.
1 февраля «Молдовагаз» в рамках кредитного соглашения с «Тираспольтрансгазом» поставил в Приднестровье из резервов 3 млн куб. м газа на поддержание давления в газопроводе на левом берегу Днестра.