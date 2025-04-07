Apple направила в США пять самолетов с iPhone перед введением пошлин

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин в отношении большинства стран. Он обвинил торговых партнеров страны в нарушении правил свободной торговли и применении нерыночных практик. Базовый минимальный тариф в 10% для всех государств действуют с 5 апреля, а индивидуальные повышенные ставки будут введены с 9 апреля. Кроме того, установлен 25%-ный тариф на автомобили, импортируемые в США.