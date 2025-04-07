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Apple направила в США пять самолетов с iPhone перед введением пошлин

Ведомости

В конце марта Apple за три дня направила в США из Индии пять самолетов с iPhone и другой продукцией, пытаясь нарастить запасы перед введением импортных пошлин. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на высокопоставленного индийского чиновника.

Источники издания уточнили, что компания также переместила в США запасы из Китая. По их словам, Apple пока не планирует повышать цены, несмотря на тарифы.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин в отношении большинства стран. Он обвинил торговых партнеров страны в нарушении правил свободной торговли и применении нерыночных практик. Базовый минимальный тариф в 10% для всех государств действуют с 5 апреля, а индивидуальные повышенные ставки будут введены с 9 апреля. Кроме того, установлен 25%-ный тариф на автомобили, импортируемые в США.

Введение новых тарифов коснулось и Индии. Размер пошлин для страны составил 26%. Американский лидер заявил, что в Индии в отношении американских товаров действуют высокие тарифы – 52% – и используются манипуляции с валютой и торговые барьеры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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