Apple направила в США пять самолетов с iPhone перед введением пошлин
В конце марта Apple за три дня направила в США из Индии пять самолетов с iPhone и другой продукцией, пытаясь нарастить запасы перед введением импортных пошлин. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на высокопоставленного индийского чиновника.
Источники издания уточнили, что компания также переместила в США запасы из Китая. По их словам, Apple пока не планирует повышать цены, несмотря на тарифы.
2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин в отношении большинства стран. Он обвинил торговых партнеров страны в нарушении правил свободной торговли и применении нерыночных практик. Базовый минимальный тариф в 10% для всех государств действуют с 5 апреля, а индивидуальные повышенные ставки будут введены с 9 апреля. Кроме того, установлен 25%-ный тариф на автомобили, импортируемые в США.
Введение новых тарифов коснулось и Индии. Размер пошлин для страны составил 26%. Американский лидер заявил, что в Индии в отношении американских товаров действуют высокие тарифы – 52% – и используются манипуляции с валютой и торговые барьеры.