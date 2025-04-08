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Bloomberg: состояние Маска упало до $298 млрд

Ведомости

Состояние главы департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) бизнесмена Илона Маска снизилось до $298 млрд, следует из рейтинга Bloomberg Billionaire Index.

Всего с начала 2025 г. Маск потерял более $130 млрд, при этом предприниматель по-прежнему занимает первую строку рейтинга богатейших людей планеты.

8 апреля The Washington Post писала, что Маск лично попросил президента США Дональда Трампа пересмотреть ряд решений, связанных с введением повышенных торговых пошлин.

В минувшие выходные предприниматель активно использовал свои соцсети для критики Питера Наварро – одного из советников Белого дома, который сыграл ключевую роль в разработке тарифных планов. Маск обвинил его в продвижении агрессивной торговой стратегии.

За день после того, как Трамп анонсировал введение пошлин в отношении 183 стран и территорий, совокупное состояние 500 богатейших людей мира сократилось на $208 млрд из-за обвала на мировых фондовых рынках, сообщал Bloomberg 4 апреля. Согласно указу президента США, базовый минимальный тариф в 10% для всех стран действует с 5 апреля, а индивидуальные повышенные ставки начнут применяться с 9 апреля. Кроме того, установлен 25%-ный тариф на автомобили, произведенные за рубежом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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