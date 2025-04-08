Bloomberg: состояние Маска упало до $298 млрд
Состояние главы департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) бизнесмена Илона Маска снизилось до $298 млрд, следует из рейтинга Bloomberg Billionaire Index.
Всего с начала 2025 г. Маск потерял более $130 млрд, при этом предприниматель по-прежнему занимает первую строку рейтинга богатейших людей планеты.
8 апреля The Washington Post писала, что Маск лично попросил президента США Дональда Трампа пересмотреть ряд решений, связанных с введением повышенных торговых пошлин.
В минувшие выходные предприниматель активно использовал свои соцсети для критики Питера Наварро – одного из советников Белого дома, который сыграл ключевую роль в разработке тарифных планов. Маск обвинил его в продвижении агрессивной торговой стратегии.
За день после того, как Трамп анонсировал введение пошлин в отношении 183 стран и территорий, совокупное состояние 500 богатейших людей мира сократилось на $208 млрд из-за обвала на мировых фондовых рынках, сообщал Bloomberg 4 апреля. Согласно указу президента США, базовый минимальный тариф в 10% для всех стран действует с 5 апреля, а индивидуальные повышенные ставки начнут применяться с 9 апреля. Кроме того, установлен 25%-ный тариф на автомобили, произведенные за рубежом.