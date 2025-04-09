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ФАС по жалобе ЦБ признала рекламу «Ozon банка» ненадлежащей

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу «Ozon банка», компании грозит штраф. С жалобой на видеоролик с недостоверными сведениями о финансовом продукте обратился Банк России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как выяснилось, реклама на видеохостинге содержала привлекательную информацию о возможности покупки товаров в рассрочку в приложении кредитной организации. Но «Ozon банк» не имел в своей линейке такого финансового продукта. В поясняющей сноске «в течение короткого времени трудным для восприятия способом» было указано, что услугу предоставляет другая организация – «Ozon кредит», отметили в ФАС. По мнению ведомства, такие действия организации вводили потребителей в заблуждение.

В начале февраля антимонопольная служба также вынесла предупреждения Wildberries и Ozon в связи с тем, что маркетплейсы изменили условия проведения акций на своих площадках – они стали автоматически включать товары в категорию распродажи без предварительного согласия продавцов и за их счет. ФАС пришла к выводу, что такие действия компаний несут существенные риски для предпринимателей: они лишаются права управлять ценами на собственные товары.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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