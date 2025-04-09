ФАС по жалобе ЦБ признала рекламу «Ozon банка» ненадлежащей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу «Ozon банка», компании грозит штраф. С жалобой на видеоролик с недостоверными сведениями о финансовом продукте обратился Банк России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как выяснилось, реклама на видеохостинге содержала привлекательную информацию о возможности покупки товаров в рассрочку в приложении кредитной организации. Но «Ozon банк» не имел в своей линейке такого финансового продукта. В поясняющей сноске «в течение короткого времени трудным для восприятия способом» было указано, что услугу предоставляет другая организация – «Ozon кредит», отметили в ФАС. По мнению ведомства, такие действия организации вводили потребителей в заблуждение.
В начале февраля антимонопольная служба также вынесла предупреждения Wildberries и Ozon в связи с тем, что маркетплейсы изменили условия проведения акций на своих площадках – они стали автоматически включать товары в категорию распродажи без предварительного согласия продавцов и за их счет. ФАС пришла к выводу, что такие действия компаний несут существенные риски для предпринимателей: они лишаются права управлять ценами на собственные товары.