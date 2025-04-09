ФАС по жалобе ЦБ признала рекламу «Ozon банка» ненадлежащей

В начале февраля антимонопольная служба также вынесла предупреждения Wildberries и Ozon в связи с тем, что маркетплейсы изменили условия проведения акций на своих площадках – они стали автоматически включать товары в категорию распродажи без предварительного согласия продавцов и за их счет. ФАС пришла к выводу, что такие действия компаний несут существенные риски для предпринимателей: они лишаются права управлять ценами на собственные товары.