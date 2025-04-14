Алиханов: власти нашли решение по долгу ГК «Сегежа»
Правительственная подкомиссия нашла решение по долгу ГК «Сегежа» с собственниками, кредиторами и Банком России. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на совещании по леспрому с участием президента Владимира Путина.
«Будет требоваться как реструктуризация, участие, возможно, в капитале банков – хочу поблагодарить Банк России, они пошли нам навстречу в кейсе с «Сегежей». Надеюсь, такую же работу сможем провести и в части ГК «УЛК», – сказал он.
Алиханов рассказал, что следующей подкомиссия намерена рассмотреть ситуацию с кредитной нагрузкой компании УЛК из Архангельской области.
Долг одного из крупнейших в России лесопромышленных холдингов «Сегежа» в 2023 г. вырос на 8% и достиг 133,2 млрд руб. Соотношение долг/OIBDA составило 14,4, свободный денежный поток компании остался отрицательным, составив 17,7 млрд руб. Тогда в ГК объявили, что рассматривают проведение в 2024 г. докапитализации для снижения долговой нагрузки.
За первые шесть месяцев 2024 г. убыток группы за полгода вырос на 24% год к году до 9,5 млрд руб. На 30 июня 2024 г. общий долг холдинга составил 144,2 млрд руб, что на 5% больше чем в конце I квартала.