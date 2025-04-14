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Алиханов: власти нашли решение по долгу ГК «Сегежа»

Ведомости

Правительственная подкомиссия нашла решение по долгу ГК «Сегежа» с собственниками, кредиторами и Банком России. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на совещании по леспрому с участием президента Владимира Путина.

«Будет требоваться как реструктуризация, участие, возможно, в капитале банков – хочу поблагодарить Банк России, они пошли нам навстречу в кейсе с «Сегежей». Надеюсь, такую же работу сможем провести и в части ГК «УЛК», – сказал он.

Алиханов рассказал, что следующей подкомиссия намерена рассмотреть ситуацию с кредитной нагрузкой компании УЛК из Архангельской области.

Долг одного из крупнейших в России лесопромышленных холдингов «Сегежа» в 2023 г. вырос на 8% и достиг 133,2 млрд руб. Соотношение долг/OIBDA составило 14,4, свободный денежный поток компании остался отрицательным, составив 17,7 млрд руб. Тогда в ГК объявили, что рассматривают проведение в 2024 г. докапитализации для снижения долговой нагрузки.

За первые шесть месяцев 2024 г. убыток группы за полгода вырос на 24% год к году до 9,5 млрд руб. На 30 июня 2024 г. общий долг холдинга составил 144,2 млрд руб, что на 5% больше чем в конце I квартала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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