Кредитный портфель «Т-технологий» за март составил 2,6 трлн рублей
Финансовый холдинг «Т-технологии» объявил операционные результаты за март. Консолидированный кредитный портфель компании составил 2,6 трлн руб., показав незначительный рост год к году. Об этом говорится в сообщении группы.
Из данных компании также следует, что за прошедший месяц общее количество клиентов экосистемы впервые превысило 50 млн, увеличившись на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время количество активных пользователей выросло на 15%, достигнув 33,3 млн.
Общий объем покупок по картам в период с января по март составил 2,3 трлн руб., увеличившись на 22%, говорится в сообщении. Объем средств клиентов и активов под управлением на счетах клиентов вырос на 15%, превысив 5 трлн руб.
Президент «Т-технологий» Станислав Близнюк сообщил, что, согласно данным «народного портфеля» Мосбиржи, по итогам марта «Т-технологии» впервые вошли в топ-4 популярных у частных инвесторов компаний, рассказал Близнюк.
Кроме того, операционные тренды, которые наблюдаются по итогам первых трех месяцев года, подтверждают прогнозы на 2025 г., которые озвучили в компании ранее. Речь идет о росте чистой прибыли не менее чем на 40%, традиционно с большим вкладом второго полугодия, при сохранении рентабельности капитала по итогам года выше 30%.
В компании также рассказали, что консолидированная отчетность группы по МСФО за I квартал текущего года будет раскрыта в мае.
В 2024 г. чистая прибыль Т-банка по российскому стандарту бухгалтерского учета (РСБУ) составила 61 млрд руб., что на 31% больше, чем в прошлом году. Общее количество клиентов системы «Т» выросло на 18% и составило 47,8 млн пользователей. Суммарный размер кредитного портфеля Т-банка и Росбанка составил 2,6 трлн руб.