Кредитный портфель «Т-технологий» за март составил 2,6 трлн рублей

Кроме того, операционные тренды, которые наблюдаются по итогам первых трех месяцев года, подтверждают прогнозы на 2025 г., которые озвучили в компании ранее. Речь идет о росте чистой прибыли не менее чем на 40%, традиционно с большим вкладом второго полугодия, при сохранении рентабельности капитала по итогам года выше 30%.