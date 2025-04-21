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Кредитный портфель «Т-технологий» за март составил 2,6 трлн рублей

Ведомости

Финансовый холдинг «Т-технологии» объявил операционные результаты за март. Консолидированный кредитный портфель компании составил 2,6 трлн руб., показав незначительный рост год к году. Об этом говорится в сообщении группы.

Из данных компании также следует, что за прошедший месяц общее количество клиентов экосистемы впервые превысило 50 млн, увеличившись на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время количество активных пользователей выросло на 15%, достигнув 33,3 млн.

Общий объем покупок по картам в период с января по март составил 2,3 трлн руб., увеличившись на 22%, говорится в сообщении. Объем средств клиентов и активов под управлением на счетах клиентов вырос на 15%, превысив 5 трлн руб.

Президент «Т-технологий» Станислав Близнюк сообщил, что, согласно данным «народного портфеля» Мосбиржи, по итогам марта «Т-технологии» впервые вошли в топ-4 популярных у частных инвесторов компаний, рассказал Близнюк.

Кроме того, операционные тренды, которые наблюдаются по итогам первых трех месяцев года, подтверждают прогнозы на 2025 г., которые озвучили в компании ранее. Речь идет о росте чистой прибыли не менее чем на 40%, традиционно с большим вкладом второго полугодия, при сохранении рентабельности капитала по итогам года выше 30%.

В компании также рассказали, что консолидированная отчетность группы по МСФО за I квартал текущего года будет раскрыта в мае.

В 2024 г. чистая прибыль Т-банка по российскому стандарту бухгалтерского учета (РСБУ) составила 61 млрд руб., что на 31% больше, чем в прошлом году. Общее количество клиентов системы «Т» выросло на 18% и составило 47,8 млн пользователей. Суммарный размер кредитного портфеля Т-банка и Росбанка составил 2,6 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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