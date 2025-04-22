Самый дорогой номер на ПМЭФ в 2025 году будет стоить до 1,114 млн рублей за ночь
Переночевать за 8 900 руб. можно будет при одноместном размещении в студии тарифа «стандарт», двухместное размещение здесь же оценивается в 9 800 руб. За 1,114 млн руб. участникам предлагают одноместное размещение на жилплощади от 106 кв. м. с джакузи, гидромассажным душем и полным пакетом услуг для люксов. Двухместное размещение в этих же аппартаментах обойдется в 1,117 млн руб.
Каждый отель располагает обязательным периодом для брони: обычно речь о трех-четырех сутках на временной промежуток с 17 по 22 июня. При этом есть отели, забронировать которые можно на один-два дня.
В 2025 г. проведение ПМЭФа в Санкт-Петербурге запланировано с 18 по 21 июня. 3 апреля на сайте ПМЭФа появилась информация о том, что в этом году ряд американских компаний примут участие в мероприятии. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что в прошлые годы компании из Европейского союза (ЕС) и США проявляли интерес к участию в форуме. По его словам, об участии иностранных компаний в ПМЭФ-2025 говорить «пока рано». Представитель Кремля при этом подчеркнул, что участие компаний ЕС и США на форуме будет приветствоваться.