Самый дорогой номер на ПМЭФ в 2025 году будет стоить до 1,114 млн рублей за ночь

В 2025 г. проведение ПМЭФа в Санкт-Петербурге запланировано с 18 по 21 июня. 3 апреля на сайте ПМЭФа появилась информация о том, что в этом году ряд американских компаний примут участие в мероприятии. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что в прошлые годы компании из Европейского союза (ЕС) и США проявляли интерес к участию в форуме. По его словам, об участии иностранных компаний в ПМЭФ-2025 говорить «пока рано». Представитель Кремля при этом подчеркнул, что участие компаний ЕС и США на форуме будет приветствоваться.