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Самый дорогой номер на ПМЭФ в 2025 году будет стоить до 1,114 млн рублей за ночь

Ведомости

Наиболее дешевый вариант проживания для участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025 г. по спецтарифам в гостиницах «Росконгресса» обойдется в 8 900 руб. за ночь, а самый дорогой – в 1,114 млн руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие данные.

Переночевать за 8 900 руб. можно будет при одноместном размещении в студии тарифа «стандарт», двухместное размещение здесь же оценивается в 9 800 руб. За 1,114 млн руб. участникам предлагают одноместное размещение на жилплощади от 106 кв. м. с джакузи, гидромассажным душем и полным пакетом услуг для люксов. Двухместное размещение в этих же аппартаментах обойдется  в 1,117 млн руб.

Каждый отель располагает обязательным периодом для брони: обычно речь о трех-четырех сутках на временной промежуток с 17 по 22 июня. При этом есть отели, забронировать которые можно на один-два дня.

В 2025 г. проведение ПМЭФа в Санкт-Петербурге запланировано с 18 по 21 июня. 3 апреля на сайте ПМЭФа появилась информация о том, что в этом году ряд американских компаний примут участие в мероприятии. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что в прошлые годы компании из Европейского союза (ЕС) и США проявляли интерес к участию в форуме. По его словам, об участии иностранных компаний в ПМЭФ-2025 говорить «пока рано». Представитель Кремля при этом подчеркнул, что участие компаний ЕС и США на форуме будет приветствоваться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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