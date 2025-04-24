«Газпром» объявил о планах накопить рекордный объем газа в хранилищах
Правление «Газпрома» поручило к зиме создать резерв газа в объеме 73,170 млрд куб. м в российских подземных хранилищах. Такой показатель при его достижении станет абсолютным историческим рекордом, говорится в Telegram-канале компании.
Профильные подразделения и дочерние общества «Газпрома» также получили указания по проведению «планово-профилактических и ремонтных работ, выполнению планов и программ реконструкции и нового строительства объектов добычи, транспортировки, подземного хранения и переработки газа».
В октябре и ноябре 2024 г. в компании зафиксировали новые исторические рекорды для этих месяцев: отечественные потребители получили 32,6 млрд куб. м и 39,7 млрд куб. газа соответственно. В апреле 2025 года «Газпром» два раза обновлял суточный рекорд поставок из ЕСГ России для этого месяца, в том числе максимальным показателем стали 1,217 млрд куб. м – результат 9 апреля.
Ранее в Telegram-канале компании писали, что в Оренбургской области теперь есть условия для подачи газа новым потребителям. Они были созданы в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона.