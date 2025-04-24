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«Газпром» объявил о планах накопить рекордный объем газа в хранилищах

Ведомости

Правление «Газпрома» поручило к зиме создать резерв газа в объеме 73,170 млрд куб. м в российских подземных хранилищах. Такой показатель при его достижении станет абсолютным историческим рекордом, говорится в Telegram-канале компании.

Профильные подразделения и дочерние общества «Газпрома» также получили указания по проведению «планово-профилактических и ремонтных работ, выполнению планов и программ реконструкции и нового строительства объектов добычи, транспортировки, подземного хранения и переработки газа».

В октябре и ноябре 2024 г. в компании зафиксировали новые исторические рекорды для этих месяцев: отечественные потребители получили 32,6 млрд куб. м и 39,7 млрд куб. газа соответственно. В апреле 2025 года «Газпром» два раза обновлял суточный рекорд поставок из ЕСГ России для этого месяца, в том числе максимальным показателем стали 1,217 млрд куб. м – результат 9 апреля.

Ранее в Telegram-канале компании писали, что в Оренбургской области теперь есть условия для подачи газа новым потребителям. Они были созданы в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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