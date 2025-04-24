«Газпром» объявил о планах накопить рекордный объем газа в хранилищах

В октябре и ноябре 2024 г. в компании зафиксировали новые исторические рекорды для этих месяцев: отечественные потребители получили 32,6 млрд куб. м и 39,7 млрд куб. газа соответственно. В апреле 2025 года «Газпром» два раза обновлял суточный рекорд поставок из ЕСГ России для этого месяца, в том числе максимальным показателем стали 1,217 млрд куб. м – результат 9 апреля.