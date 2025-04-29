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Shopper's: структуры «Севергрупп» приобрели долю в сети гипермаркетов Obi

Ведомости

Структуры «Севергрупп» Алексея Мордашова купили долю в сети Obi у группы «Синдика», рассказали отраслевому изданию Shopper's три консультанта, знающих о сделке от топ-менеджмента Obi и арендодателей сети.

В 20-х числах апреля ООО «Гермес» стало владельцем 24,99% долей в трех из пяти юрлицах сети – ООО «Оби ФЦ», «ООО «Сделай своими руками» и ООО «Сделай своими руками Северо-Запад», следует из ЕГРЮЛ. Собственник «Гермеса» и его гендиректор – Владимир Захватошин. «Гермес», по данным «СПАРК-Интерфакса» – единственный бизнес, где он участвует. Сама компания была зарегистрирована в Санкт-Петербурге 26 марта.

По словам двух консультантов, опрошенных Shopper's, структуры «Севергрупп» в результате многоступенчатой сделки выкупят Obi полностью. А сама сеть войдет в состав продуктового ритейлера «Лента», которым владеет «Севергрупп».

До предполагаемой сделки с «Севергрупп» Obi с апреля 2023 г. владело АО «Аллонж», которое СМИ связывали с группой «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова.

«Ведомости» направили запрос в «Ленту», «Синдику» и Obi. В «Севергрупп» от комментариев отказались.

В апреле «Лента» подала в Роспатент заявки на регистрацию нескольких товаров, схожих по названию с Obi: «Ови», «Оди», «Стройби», «Обиван» и др.

По данным Infoline, в 2024 г. выручка Obi увеличилась на 4,2% до 24,6 млрд руб., она занимает восьмое место среди сетей по продаже мебели, товаров для дома и ремонта. На первом месте рейтинга – «Лемана про» (бывшая Leroy Merlin). Сейчас сеть объединяет 25 гипермаркетов.

В декабре 2024 г. «Лента» объявила о покупке сети косметики и товаров для дома «Улыбка радуги», насчитывающей более 1500 магазинов. Так ритейлер вышел в сегмент дрогери – дискаунтеров у дома, торгующих товарами повседневного спроса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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