Shopper's: структуры «Севергрупп» приобрели долю в сети гипермаркетов Obi

В 20-х числах апреля ООО «Гермес» стало владельцем 24,99% долей в трех из пяти юрлицах сети – ООО «Оби ФЦ», «ООО «Сделай своими руками» и ООО «Сделай своими руками Северо-Запад», следует из ЕГРЮЛ. Собственник «Гермеса» и его гендиректор – Владимир Захватошин. «Гермес», по данным «СПАРК-Интерфакса» – единственный бизнес, где он участвует. Сама компания была зарегистрирована в Санкт-Петербурге 26 марта.