Российская компания построит во Вьетнаме морскую ветроэлектростанцию
Российская компания «Зарубежнефть» займется строительством морской ветроэлектростанции во Вьетнаме, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров. Его слова приводит сайт Кремля.
«Сегодня одобрены новые соглашения в контексте реализации взаимовыгодных российско-вьетнамских проектов. Компания "Зарубежнефть" будет строить на юго-востоке Вьетнама морскую ветроэлектростанцию мощностью 1000 МВт», – сказал российский президент.
Взаимодействие двух стран в энергетике активно продвигается, добавил Путин. По его словам, компании из России также заинтересованы в том, чтобы подключиться к сооружению и модернизации имеющихся в республике объектов гидрогенерации.
Российский президент 10 мая провел переговоры с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом в Москве. Путин по итогам переговоров напомнил, что в 2025 г. исполнилось 75 лет установления дипломатических связей между двумя государствами. Он заявил, что за эти годы двусторонние отношения окрепли и обрели статус всеобъемлющего стратегического партнерства.