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Российская компания построит во Вьетнаме морскую ветроэлектростанцию

Ведомости

Российская компания «Зарубежнефть» займется строительством морской ветроэлектростанции во Вьетнаме, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров. Его слова приводит сайт Кремля.

«Сегодня одобрены новые соглашения в контексте реализации взаимовыгодных российско-вьетнамских проектов. Компания "Зарубежнефть" будет строить на юго-востоке Вьетнама морскую ветроэлектростанцию мощностью 1000 МВт», – сказал российский президент.

Взаимодействие двух стран в энергетике активно продвигается, добавил Путин. По его словам, компании из России также заинтересованы в том, чтобы подключиться к сооружению и модернизации имеющихся в республике объектов гидрогенерации.

Российский президент 10 мая провел переговоры с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом в Москве. Путин по итогам переговоров напомнил, что в 2025 г. исполнилось 75 лет установления дипломатических связей между двумя государствами. Он заявил, что за эти годы двусторонние отношения окрепли и обрели статус всеобъемлющего стратегического партнерства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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