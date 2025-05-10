Российская компания построит во Вьетнаме морскую ветроэлектростанцию

Российский президент 10 мая провел переговоры с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом в Москве. Путин по итогам переговоров напомнил, что в 2025 г. исполнилось 75 лет установления дипломатических связей между двумя государствами. Он заявил, что за эти годы двусторонние отношения окрепли и обрели статус всеобъемлющего стратегического партнерства.