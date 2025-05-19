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Доля «Камаза» на рынке тяжелых грузовиков выросла в 1,5 раза

Ведомости

По результатам четырех месяцев 2025 г. доля крупнейшего российского производителя грузовиков «Камаз» составляет 30%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась в 1,5%. Об этом сообщается на сайте компании.

На учет в этом году встало 5630 грузовиков «Камаз», что значительно превышает регистрации у конкурентов. По данным регистраций в ГАИ, в апреле поставлено на учет 1422 грузовика «Камаз», что составило 33% от всех регистраций в России.

Маркетологи компании ожидают, что рынок тяжелых грузовиков в стране по итогам 2025 г. составит от 60 000 до 70 000 в зависимости от ситуации в экономике и банковской сфере.

В январе – марте 2025 г. чистый убыток «Камаза» составил 12,46 млрд руб. против прибыли в 1,44 млрд руб. за аналогичный период 2024 г. Выручка предприятия снизилась на 29,4% до 57,9 млрд руб. Долгосрочные обязательства компании составили 167,7 млрд руб., краткосрочные (включая кредиторскую задолженность) – 284,9 млрд руб.

По итогам 2024 г. «Камаз» заработал 731 млн руб. чистой прибыли. В 2023 г. этот показатель составлял 20,4 млрд руб. За прошлый год выручка компании увеличилась на 6% до 393,7 млрд руб., себестоимость продаж – на 6,5% до 332,2 млрд руб., валовая прибыль – на 5% до 61,9 млрд руб. Всего в 2024 г. «Камаз» выпустил 54 600 единиц коммерческой техники, что на 3% больше, чем в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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