Доля «Камаза» на рынке тяжелых грузовиков выросла в 1,5 раза
По результатам четырех месяцев 2025 г. доля крупнейшего российского производителя грузовиков «Камаз» составляет 30%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась в 1,5%. Об этом сообщается на сайте компании.
На учет в этом году встало 5630 грузовиков «Камаз», что значительно превышает регистрации у конкурентов. По данным регистраций в ГАИ, в апреле поставлено на учет 1422 грузовика «Камаз», что составило 33% от всех регистраций в России.
Маркетологи компании ожидают, что рынок тяжелых грузовиков в стране по итогам 2025 г. составит от 60 000 до 70 000 в зависимости от ситуации в экономике и банковской сфере.
В январе – марте 2025 г. чистый убыток «Камаза» составил 12,46 млрд руб. против прибыли в 1,44 млрд руб. за аналогичный период 2024 г. Выручка предприятия снизилась на 29,4% до 57,9 млрд руб. Долгосрочные обязательства компании составили 167,7 млрд руб., краткосрочные (включая кредиторскую задолженность) – 284,9 млрд руб.
По итогам 2024 г. «Камаз» заработал 731 млн руб. чистой прибыли. В 2023 г. этот показатель составлял 20,4 млрд руб. За прошлый год выручка компании увеличилась на 6% до 393,7 млрд руб., себестоимость продаж – на 6,5% до 332,2 млрд руб., валовая прибыль – на 5% до 61,9 млрд руб. Всего в 2024 г. «Камаз» выпустил 54 600 единиц коммерческой техники, что на 3% больше, чем в 2023 г.