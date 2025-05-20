«Газпром» собирается продать ряд санаторно-курортных объектов

Речь идет о лечебно-профилактической базе «Голубая волна» на побережье Черного моря в 25 км от Новороссийска, пансионате «Факел» в Кисловодске, детском оздоровительном центре «Спутник» в Башкортостане, базе отдыха «Голубой факел» в Новгородской области и спортивно-оздоровительном комплексе «Смена» в 7 км от Смоленска. Среди объектов, которые компания намерена продать в Сочи, указаны также санаторий «Голубая горка» и оздоровительный центр «Санаторий Юг».