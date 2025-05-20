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«Газпром» собирается продать ряд санаторно-курортных объектов

Ведомости

«Газпром» собирается реализовать санаторно-курортные объекты в нескольких российских регионах. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

Речь идет о лечебно-профилактической базе «Голубая волна» на побережье Черного моря в 25 км от Новороссийска, пансионате «Факел» в Кисловодске, детском оздоровительном центре «Спутник» в Башкортостане, базе отдыха «Голубой факел» в Новгородской области и спортивно-оздоровительном комплексе «Смена» в 7 км от Смоленска. Среди объектов, которые компания намерена продать в Сочи, указаны также санаторий «Голубая горка» и оздоровительный центр «Санаторий Юг».

Имущество будет реализовано отдельными лотами на открытых торгах на «Электронной торговой площадке ГПБ» с привлечением ООО «ЭТП ГПБ» в качестве организатора торгов, уточнили в компании.

15 февраля «Газпром» сообщил о намерении продать офисные и санаторно-курортные объекты недвижимости в Москве, Подмосковье и Тверской области. В Москве компания собиралась реализовать деловой центр общей площадью 91 937 кв. м в поселке Газопровод и имущественный комплекс учебно-производственного центра «Зименки» в поселке Сосенское. В Подмосковье к реализации запланирован санаторий «Приокские дали», а в Тверской области – база отдыха «Селигерские зори».

23 января «Газпром» выставил на продажу имущественный комплекс детского оздоровительного комплекса «Кубанская нива» на Пионерском проспекте в Анапе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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