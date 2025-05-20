«Газпром» собирается продать ряд санаторно-курортных объектов
Речь идет о лечебно-профилактической базе «Голубая волна» на побережье Черного моря в 25 км от Новороссийска, пансионате «Факел» в Кисловодске, детском оздоровительном центре «Спутник» в Башкортостане, базе отдыха «Голубой факел» в Новгородской области и спортивно-оздоровительном комплексе «Смена» в 7 км от Смоленска. Среди объектов, которые компания намерена продать в Сочи, указаны также санаторий «Голубая горка» и оздоровительный центр «Санаторий Юг».
Имущество будет реализовано отдельными лотами на открытых торгах на «Электронной торговой площадке ГПБ» с привлечением ООО «ЭТП ГПБ» в качестве организатора торгов, уточнили в компании.
15 февраля «Газпром» сообщил о намерении продать офисные и санаторно-курортные объекты недвижимости в Москве, Подмосковье и Тверской области. В Москве компания собиралась реализовать деловой центр общей площадью 91 937 кв. м в поселке Газопровод и имущественный комплекс учебно-производственного центра «Зименки» в поселке Сосенское. В Подмосковье к реализации запланирован санаторий «Приокские дали», а в Тверской области – база отдыха «Селигерские зори».
23 января «Газпром» выставил на продажу имущественный комплекс детского оздоровительного комплекса «Кубанская нива» на Пионерском проспекте в Анапе.