Wildberries запустила круглосуточную доставку фермерских продуктов

Wildberries запустила круглосуточную доставку фермерских продуктовОна будет работать в тестовом режиме в Москве и области
Маркетплейс Wildberries в тестовом режиме запустил доставку органических продуктов и фермерской еды от онлайн-платформы EcoMarket.ru, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе компании. Новая услуга доступна жителям отдельных районов Москвы и Московской области – заказы оформляются через сайт и приложение Wildberries, доставка работает круглосуточно.
Партнерство реализуется по модели «витрина экспресс»: Wildberries выступает онлайн-витриной, а хранение, сборка и логистика – на стороне EcoMarket.ru. Среднее время доставки составляет от одного часа в Москве и от двух часов – в Подмосковье.
На первом этапе тестирования участвует сервис фермерских продуктов SeasonMarket – проект EcoMarket.ru. В дальнейшем на витрине Wildberries появится весь ассортимент партнера: от свежих овощей и мясной продукции до косметики, товаров для дома и дачи. Сейчас пользователям доступно около 1500 позиций, но их число планируется расширить до 23 000, включая весовую продукцию.
Оформление заказа происходит отдельно от других покупок на маркетплейсе: корзина формируется автономно, с возможностью выбора удобного временного окна для доставки.
Wildberries развивает направление e-grocery с декабря 2024 г., когда запустила доставку продуктов из магазинов ритейл-партнеров. Компания заявляет, что продолжит расширять сотрудничество с сервисами доставки еды и готовых блюд. Расширение географии проекта с EcoMarket.ru на другие регионы также находится в планах.