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Wildberries запустила круглосуточную доставку фермерских продуктов

Она будет работать в тестовом режиме в Москве и области
Ведомости

Маркетплейс Wildberries в тестовом режиме запустил доставку органических продуктов и фермерской еды от онлайн-платформы EcoMarket.ru, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе компании. Новая услуга доступна жителям отдельных районов Москвы и Московской области – заказы оформляются через сайт и приложение Wildberries, доставка работает круглосуточно.

Партнерство реализуется по модели «витрина экспресс»: Wildberries выступает онлайн-витриной, а хранение, сборка и логистика – на стороне EcoMarket.ru. Среднее время доставки составляет от одного часа в Москве и от двух часов – в Подмосковье.

На первом этапе тестирования участвует сервис фермерских продуктов SeasonMarket – проект EcoMarket.ru. В дальнейшем на витрине Wildberries появится весь ассортимент партнера: от свежих овощей и мясной продукции до косметики, товаров для дома и дачи. Сейчас пользователям доступно около 1500 позиций, но их число планируется расширить до 23 000, включая весовую продукцию.

Оформление заказа происходит отдельно от других покупок на маркетплейсе: корзина формируется автономно, с возможностью выбора удобного временного окна для доставки.

Wildberries развивает направление e-grocery с декабря 2024 г., когда запустила доставку продуктов из магазинов ритейл-партнеров. Компания заявляет, что продолжит расширять сотрудничество с сервисами доставки еды и готовых блюд. Расширение географии проекта с EcoMarket.ru на другие регионы также находится в планах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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