Wildberries запустила круглосуточную доставку фермерских продуктов

На первом этапе тестирования участвует сервис фермерских продуктов SeasonMarket – проект EcoMarket.ru. В дальнейшем на витрине Wildberries появится весь ассортимент партнера: от свежих овощей и мясной продукции до косметики, товаров для дома и дачи. Сейчас пользователям доступно около 1500 позиций, но их число планируется расширить до 23 000, включая весовую продукцию.