«АвтоВАЗ» и Минпромторг обсуждают субсидирование скидок на покупку автомобилей

В апреле 2025 г. в России было продано 102 107 новых легковых автомобилей, что на 26% меньше по сравнению с тем же месяцем 2024 г. На покупательские настроения оказывает влияние высокая ключевая ставка и ожидания возврата ушедших брендов, не имеющие под собой никакого основания, говорил директор департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов.