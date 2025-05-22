«АвтоВАЗ» и Минпромторг обсуждают субсидирование скидок на покупку автомобилей
«АвтоВАЗ» и Минпромторг сейчас обсуждают механизм прямого субсидирования скидок на покупку автомобилей. Об этом сообщил замглавы компании Сергей Громак.
Предполагается, что в случае реализации предложения автопроизводитель напрямую будет давать скидку покупателям, в обход процентам банков по кредитам. Сейчас господдержку можно получить только при приобретении машины по льготному кредиту или лизингу.
«Не открою секрет, обсуждаем с Минпромторгом различные новые форматы мер поддержки спроса. Как один из вариантов, которые обсуждаем, – это прямые субсидии автопроизводителям, которые будут транслироваться в скидке для покупателей», – сказал он в ходе выступления в Совете Федерации (цитата по ТАСС).
В апреле 2025 г. в России было продано 102 107 новых легковых автомобилей, что на 26% меньше по сравнению с тем же месяцем 2024 г. На покупательские настроения оказывает влияние высокая ключевая ставка и ожидания возврата ушедших брендов, не имеющие под собой никакого основания, говорил директор департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов.
В мае ВТБ начал принимать заявки по новым условиям госпрограммы «Семейный автомобиль». В 2023 г. семьи с детьми исключили из программы льготного автокредитования. Список пополнили другие категории, нуждающиеся в господдержке «наиболее остро». В настоящее время льготный кредит могут оформить работники образования, медучреждений, участники и члены семей участников спецоперации, граждане с инвалидностью, семьи с ребенком, проживающие на Дальнем Востоке.