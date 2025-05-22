Deutsche Bank решил не отказываться от финансирования нефтегазовых проектов
Deutsche Bank решил пока не отказываться от финансирования проектов в нефтегазовой сфере, потому что такой шаг может иметь юридические последствия. Об этом заявил гендиректор кредитной организации Кристиан Зевинг, передает Bloomberg.
«Юридическая среда изменилась, и в настоящее время мы детально ee анализируем, чтобы минимизировать потенциальные риски для банка», – сказал Зевинг на ежегодном собрании акционеров банка.
Зевинг подчеркнул, что банк сохраняет климатические цели и почти завершил обновление правил, ограничивающих финансирование нефтяных проектов, фрекинга в ряде регионов и арктических проектов.
«Если мы полностью прекратим финансирование CO₂-интенсивных отраслей, мы упустим свою роль в трансформации энергетических систем», – отметил топ-менеджер.
Он добавил, что в целом позиция банка такова: с середины 2019 г. Deutsche Bank сделал устойчивое развитие ключевым приоритетом в управлении и важной частью своей стратегии, пока эту стратегию капитально менять не планируется.
Зевинг подчеркнул, что банк продолжает придерживаться своих целей в области устойчивого развития, включая достижение углеродной нейтральности к 2050 г.