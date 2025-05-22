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Deutsche Bank решил не отказываться от финансирования нефтегазовых проектов

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Deutsche Bank решил пока не отказываться от финансирования проектов в нефтегазовой сфере, потому что такой шаг может иметь юридические последствия. Об этом заявил гендиректор кредитной организации Кристиан Зевинг, передает Bloomberg.

«Юридическая среда изменилась, и в настоящее время мы детально ee анализируем, чтобы минимизировать потенциальные риски для банка», – сказал Зевинг на ежегодном собрании акционеров банка.

Зевинг подчеркнул, что банк сохраняет климатические цели и почти завершил обновление правил, ограничивающих финансирование нефтяных проектов, фрекинга в ряде регионов и арктических проектов.

«Если мы полностью прекратим финансирование CO₂-интенсивных отраслей, мы упустим свою роль в трансформации энергетических систем», – отметил топ-менеджер.

Он добавил, что в целом позиция банка такова: с середины 2019 г. Deutsche Bank сделал устойчивое развитие ключевым приоритетом в управлении и важной частью своей стратегии, пока эту стратегию капитально менять не планируется.

Зевинг подчеркнул, что банк продолжает придерживаться своих целей в области устойчивого развития, включая достижение углеродной нейтральности к 2050 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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