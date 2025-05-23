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Bild: США рассматривают возможность перезапуска ядерной энергетики Германии

Ведомости

Американские компании могут заняться перезапуском атомных электростанций Германии, пишет Bild со ссылкой на основателя Radiant Energy Group американского инженера Марка Нельсона.

Нельсон совместно с консорциумом компаний и инвесторов из США планируют переход Германии на атомную энергетику. Согласно материалу, американцы рассчитывают на возобновление работы девяти немецких АЭС.

«В мире нет более дешевого способа вырабатывать электроэнергию, чем с помощью ваших атомных электростанций», – сказал он изданию. По словам инженера, аргумент о высокой стоимости эксплуатации «основан на неверных расчетах или является ложью».

Президент Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль считает, что «такой промышленно развитой стране, как Германия», понадобятся возобновляемые источники энергии и атомная энергия. Bild пишет, что в связи с предложением возможно строительство малых модульных реакторов (ММР).

«Ведомости» со ссылкой на отчет Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association; WNA) писали, что выработка электроэнергии на АЭС в мире в 2023 г. выросла на 2%, достигнув 2602 млрд кВт\ч. На долю атомной энергетики в прошлом году пришлось 9% всей произведенной в мире электроэнергии.

Сейчас среди «чистых» источников энергии атомная генерация занимает второе место в мире, уступая гидроэнергетике. По оценкам WNA, в прошлом году ядерные реакторы помогли избежать выброса в атмосферу 2,1 млрд т углекислого газа – это больше, чем годовые выбросы любой отдельной страны в мире, кроме Китая, США и Индии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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