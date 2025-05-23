Bild: США рассматривают возможность перезапуска ядерной энергетики Германии
Американские компании могут заняться перезапуском атомных электростанций Германии, пишет Bild со ссылкой на основателя Radiant Energy Group американского инженера Марка Нельсона.
Нельсон совместно с консорциумом компаний и инвесторов из США планируют переход Германии на атомную энергетику. Согласно материалу, американцы рассчитывают на возобновление работы девяти немецких АЭС.
«В мире нет более дешевого способа вырабатывать электроэнергию, чем с помощью ваших атомных электростанций», – сказал он изданию. По словам инженера, аргумент о высокой стоимости эксплуатации «основан на неверных расчетах или является ложью».
Президент Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль считает, что «такой промышленно развитой стране, как Германия», понадобятся возобновляемые источники энергии и атомная энергия. Bild пишет, что в связи с предложением возможно строительство малых модульных реакторов (ММР).
«Ведомости» со ссылкой на отчет Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association; WNA) писали, что выработка электроэнергии на АЭС в мире в 2023 г. выросла на 2%, достигнув 2602 млрд кВт\ч. На долю атомной энергетики в прошлом году пришлось 9% всей произведенной в мире электроэнергии.
Сейчас среди «чистых» источников энергии атомная генерация занимает второе место в мире, уступая гидроэнергетике. По оценкам WNA, в прошлом году ядерные реакторы помогли избежать выброса в атмосферу 2,1 млрд т углекислого газа – это больше, чем годовые выбросы любой отдельной страны в мире, кроме Китая, США и Индии.