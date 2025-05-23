Bild: США рассматривают возможность перезапуска ядерной энергетики Германии

Сейчас среди «чистых» источников энергии атомная генерация занимает второе место в мире, уступая гидроэнергетике. По оценкам WNA, в прошлом году ядерные реакторы помогли избежать выброса в атмосферу 2,1 млрд т углекислого газа – это больше, чем годовые выбросы любой отдельной страны в мире, кроме Китая, США и Индии.