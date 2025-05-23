Путин подписал закон о защите производителей от штрафов за недопоставку
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий устанавливать в договорах между торговыми сетями и их поставщиками штрафы за недопоставку объемов продукции, которые они не согласовывали, говорится на портале официального публикования правовых актов.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 г., а с 1 марта 2026 г. условия сделок, противоречащие ему, будут признаны недействительными.
Правовой акт лишает ритейлеров возможности резко сообщить о необходимом увеличении поставок продукции, а затем за полное или частичное неудовлетворение этого объема оштрафовать организацию-поставщика. Теперь же последние не будут ответственны за недопоставку в количестве, «превышающем количество, согласованное сторонами договора», говорится в тексте закона.
Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов в конце мая 2024 г.