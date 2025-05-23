Путин подписал закон о защите производителей от штрафов за недопоставку

Правовой акт лишает ритейлеров возможности резко сообщить о необходимом увеличении поставок продукции, а затем за полное или частичное неудовлетворение этого объема оштрафовать организацию-поставщика. Теперь же последние не будут ответственны за недопоставку в количестве, «превышающем количество, согласованное сторонами договора», говорится в тексте закона.