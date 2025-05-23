Чистая прибыль «Сибура» по РСБУ снизилась на 14% в I квартале
За I квартал 2025 г. прибыль «Сибура» по РСБУ уменьшилась на 14,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 40,4 млрд руб. Об этом сообщается в отчете компании.
Выручка стала больше на 12,6%, достигнув 305 млрд руб. Себестоимость продукции тоже выросла: с 182,5 млрд до 266 млрд руб.
Валовая прибыль холдинга сократилась в 2,2 раза с 89,2 млрд руб. и остановилась на 39 млрд руб., а прибыль от продаж стала почти в четыре раза меньше – 20,8 млрд руб. (против 76,7 млрд руб. годом ранее).
«Сибур» – одна из крупнейших нефтегазохимических компаний в России. В 2024 г. холдинг увеличил чистую прибыль по РСБУ почти вдвое – с 90,74 млрд до 166,62 млрд руб. В 2023 г. компания заявляла о своих планах инвестировать 285 млрд руб. в проекты в Татарстане до 2028 г., в том числе в создание индустриального парка.