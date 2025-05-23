Чистая прибыль «Сибура» по РСБУ снизилась на 14% в I квартале

«Сибур» – одна из крупнейших нефтегазохимических компаний в России. В 2024 г. холдинг увеличил чистую прибыль по РСБУ почти вдвое – с 90,74 млрд до 166,62 млрд руб. В 2023 г. компания заявляла о своих планах инвестировать 285 млрд руб. в проекты в Татарстане до 2028 г., в том числе в создание индустриального парка.