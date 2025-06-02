ТМК собирается присоединить восемь ключевых «дочек» в качестве филиалов

Акции миноритарных акционеров присоединяемых обществ, которые примут предлагаемые изменения, будут обменяны на акции ТМК. Для этого потребуется дополнительная эмиссия акций компании. Предварительно, ее фактический объем не превысит 5% уставного капитала компании. Владельцы акций присоединяемых обществ, которые не согласятся с присоединением, смогут предъявить свои ценные бумаги к выкупу. Коэффициенты конвертации и цены выкупа будут рассчитаны для каждого общества на рыночной основе. Акционеры компании, которые не согласятся с присоединением подконтрольных обществ, также смогут предъявить акции к выкупу. Цена выкупа будет не меньше средней цены акций ТМК на Мосбирже за шесть месяцев, предшествующих дате проведения Совета директоров компании.