ТМК собирается присоединить восемь ключевых «дочек» в качестве филиалов
Трубная металлургическая компания (ТМК) собирается перейти на единую акцию за счет присоединения восьми ключевых подконтрольных обществ к материнской компании, которые будут преобразованы в филиалы. Об этом сообщили «Ведомостям» в компании.
Совет директоров ТМК рассмотрит этот вопрос 16 июня. В случае одобрения его вынесут на общее собрание акционеров компании. Изменения направлены на оптимизацию корпоративной структуры группы и повышение операционной эффективности благодаря консолидации ключевых бизнес-процессов и внутригрупповых финансовых потоков. Это будет способствовать укреплению кредитного профиля и позитивно повлияет на капитализацию компании. Кроме того, переход к одноуровневой акционерной структуре обеспечит прозрачное распределение консолидированной прибыли между акционерами.
Акции миноритарных акционеров присоединяемых обществ, которые примут предлагаемые изменения, будут обменяны на акции ТМК. Для этого потребуется дополнительная эмиссия акций компании. Предварительно, ее фактический объем не превысит 5% уставного капитала компании. Владельцы акций присоединяемых обществ, которые не согласятся с присоединением, смогут предъявить свои ценные бумаги к выкупу. Коэффициенты конвертации и цены выкупа будут рассчитаны для каждого общества на рыночной основе. Акционеры компании, которые не согласятся с присоединением подконтрольных обществ, также смогут предъявить акции к выкупу. Цена выкупа будет не меньше средней цены акций ТМК на Мосбирже за шесть месяцев, предшествующих дате проведения Совета директоров компании.
Предлагаемые меры являются частью стратегии компании по укреплению конкурентных преимуществ и повышению устойчивости бизнеса. Все общества продолжат работать в регионах. К материнской компании предлагается присоединить ООО «ТМК-ТР», АО «ТД ТМК», АО «ВТЗ», АО «СинТЗ», АО «СТЗ», АО «ТАГМЕТ», АО «ПНТЗ» и АО «ЧТПЗ». 2 Переход на единую акцию за счет присоединения восьми подконтрольных обществ планируется реализовать к 31 декабря 2025 г.
Согласно отчетности ТМК, в 2024 г. скорректированный показатель EBITDA компании сократился на 29% по сравнению с 2023 г. и составил 92,4 млрд руб. Рентабельность по скорректированному EBITDA составила 17,4% против 23,9% за предыдущий год. Выручка компании по МСФО снизилась на 2,2% до 532,2 млрд руб. Чистый убыток по МСФО достиг 27,73 млрд руб. против прибыли в 39,38 млрд руб. в 2023 г.