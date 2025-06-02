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ТМК собирается присоединить восемь ключевых «дочек» в качестве филиалов

Ведомости

Трубная металлургическая компания (ТМК) собирается перейти на единую акцию за счет присоединения восьми ключевых подконтрольных обществ к материнской компании, которые будут преобразованы в филиалы. Об этом сообщили «Ведомостям» в компании.

Совет директоров ТМК рассмотрит этот вопрос 16 июня. В случае одобрения его вынесут на общее собрание акционеров компании. Изменения направлены на оптимизацию корпоративной структуры группы и повышение операционной эффективности благодаря консолидации ключевых бизнес-процессов и внутригрупповых финансовых потоков. Это будет способствовать укреплению кредитного профиля и позитивно повлияет на капитализацию компании. Кроме того, переход к одноуровневой акционерной структуре обеспечит прозрачное распределение консолидированной прибыли между акционерами.

Акции миноритарных акционеров присоединяемых обществ, которые примут предлагаемые изменения, будут обменяны на акции ТМК. Для этого потребуется дополнительная эмиссия акций компании. Предварительно, ее фактический объем не превысит 5% уставного капитала компании. Владельцы акций присоединяемых обществ, которые не согласятся с присоединением, смогут предъявить свои ценные бумаги к выкупу. Коэффициенты конвертации и цены выкупа будут рассчитаны для каждого общества на рыночной основе. Акционеры компании, которые не согласятся с присоединением подконтрольных обществ, также смогут предъявить акции к выкупу. Цена выкупа будет не меньше средней цены акций ТМК на Мосбирже за шесть месяцев, предшествующих дате проведения Совета директоров компании.

Предлагаемые меры являются частью стратегии компании по укреплению конкурентных преимуществ и повышению устойчивости бизнеса. Все общества продолжат работать в регионах. К материнской компании предлагается присоединить ООО «ТМК-ТР», АО «ТД ТМК», АО «ВТЗ», АО «СинТЗ», АО «СТЗ», АО «ТАГМЕТ», АО «ПНТЗ» и АО «ЧТПЗ». 2 Переход на единую акцию за счет присоединения восьми подконтрольных обществ планируется реализовать к 31 декабря 2025 г.

Согласно отчетности ТМК, в 2024 г. скорректированный показатель EBITDA компании сократился на 29% по сравнению с 2023 г. и составил 92,4 млрд руб. Рентабельность по скорректированному EBITDA составила 17,4% против 23,9% за предыдущий год. Выручка компании по МСФО снизилась на 2,2% до 532,2 млрд руб. Чистый убыток по МСФО достиг 27,73 млрд руб. против прибыли в 39,38 млрд руб. в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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