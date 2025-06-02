Холдинг Т1 запустил производство плат и контроллеров на Ижевском радиозаводе
ИТ-холдинг Т1 запустил контрактное производство программно-аппаратного комплекса (ПАК) для управления предприятием «Силарон» на нескольких производственных площадках, в том числе на Ижевском радиозаводе. Об этом на форуме ЦИПР-2025 заявил гендиректор холдинга Алексей Фетисов. В дальнейшем производственные мощности планируется расширить: выпуск ПАКов будет налажен также на площадках в Чебоксарах, Калуге и Минске.
Речь идет о системе АСУ ТП, которая включает как софтверное решение, так и «железо» – датчики, контроллеры, исполнительные механизмы, сетевое оборудование, компьютеры для оператора и, возможно, серверные системы.
Какая часть компонентов произведена в России, а какая за рубежом, Фетисов не раскрыл. «Плата состоит из большого количества различных компонентов. Некоторые из них являются критичными. Они будут отечественными. Но при этом есть большое количество транзисторов, элементов питания, конденсаторов. Мы будем стремиться, конечно, к 100% импортозамещения. Но с экономической точки зрения какие-то некритичные компоненты в первое время могут быть из дружеских стран», – заявил он.
Тем не менее продукт уже прошел экспертизу Торгово-промышленной палаты, включен в государственную информационную систему промышленности (ГИСП) и проходит процесс включения в реестры отечественной радиоэлектронной продукции и ПАК (реестры Минпромторга и Минцифры).
К 2030 г. холдинг планирует производить до 300 000 модулей в год. Уже в этом году намечен выпуск до 3500 экземпляров для опытно-промышленной эксплуатации, рассказал Фетисов. После ухода зарубежных производителей сегмент таких систем, по оценке Т1, составил 21 млрд руб. В холдинге рассчитывают, что «Силарон» сможет занять существенную долю в этой нише, особенно в отраслях с непрерывными производственными циклами, таких как нефтехимия, металлургия и энергетика.
По оценке Т1, в 2024 г. весь российский рынок решений для автоматизации технологических процессов (АСУ ТП) достиг объема 120 млрд руб. При этом в условиях импортозамещения ожидается ежегодный рост на уровне 27%, и уже к 2027 г. объем рынка может превысить 218 млрд руб.