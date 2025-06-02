Холдинг Т1 запустил производство плат и контроллеров на Ижевском радиозаводе

Какая часть компонентов произведена в России, а какая за рубежом, Фетисов не раскрыл. «Плата состоит из большого количества различных компонентов. Некоторые из них являются критичными. Они будут отечественными. Но при этом есть большое количество транзисторов, элементов питания, конденсаторов. Мы будем стремиться, конечно, к 100% импортозамещения. Но с экономической точки зрения какие-то некритичные компоненты в первое время могут быть из дружеских стран», – заявил он.