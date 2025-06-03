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Минтранс: между Москвой и Курском возобновят маршрут поезда «Соловей»

Ведомости

Поезда «Соловей» вновь начнут курсировать между Москвой и Курском. Об этом объявили в Минтрансе по итогам встречи главы ведомства Романом Старовойтом с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.

«Важным событием для региона станет возобновление курсирования в сентябре 2025 г. исторического поезда «Соловей». Его состав будет увеличен до 20 вагонов», – говорится в сообщении.

В Минтрансе сообщили, что с начала 2025 г. увеличено количество мест в поездах, курсирующих в сообщении с Курской областью. По четвергам и воскресеньям из Курска, а по понедельникам и пятницам из Москвы в состав поезда включены дополнительные вагоны, общее их количество доведено до 19, а количество предлагаемых мест увеличено на 180.

«Рост обеспечен за счет добавления двух купейных, двух плацкартных вагонов и второго вагона категории СВ», – уточнили в министерстве.

Также до 10 вагонов увеличена составность «Ласточки» сообщением Москва – Белгород, ежедневно проходящей через Курск: «Данные мероприятия позволяют дополнительно перевозить 340 человек».

Летом и осенью 2024 г., после захода на территорию Курской области украинских сил, Федеральная пассажирская компания (ФПК) объявила об изменениях схемы движения поездов через Курскую область. Тогда, в частности, были перестроены маршруты № 360/359 Адлер – Калининград, № 141/142 Москва – Курск и № 203/204 Санкт-Петербург – Белгород. На их пути отменена часть остановок, поезда следовали в обход.

В августе прошлого года Московская железная дорога объявила о запуске дополнительного поезда № 205/206 сообщением Курск – Москва.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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