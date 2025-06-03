Минтранс: между Москвой и Курском возобновят маршрут поезда «Соловей»

В Минтрансе сообщили, что с начала 2025 г. увеличено количество мест в поездах, курсирующих в сообщении с Курской областью. По четвергам и воскресеньям из Курска, а по понедельникам и пятницам из Москвы в состав поезда включены дополнительные вагоны, общее их количество доведено до 19, а количество предлагаемых мест увеличено на 180.