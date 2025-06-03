Минтранс: между Москвой и Курском возобновят маршрут поезда «Соловей»
Поезда «Соловей» вновь начнут курсировать между Москвой и Курском. Об этом объявили в Минтрансе по итогам встречи главы ведомства Романом Старовойтом с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.
«Важным событием для региона станет возобновление курсирования в сентябре 2025 г. исторического поезда «Соловей». Его состав будет увеличен до 20 вагонов», – говорится в сообщении.
В Минтрансе сообщили, что с начала 2025 г. увеличено количество мест в поездах, курсирующих в сообщении с Курской областью. По четвергам и воскресеньям из Курска, а по понедельникам и пятницам из Москвы в состав поезда включены дополнительные вагоны, общее их количество доведено до 19, а количество предлагаемых мест увеличено на 180.
«Рост обеспечен за счет добавления двух купейных, двух плацкартных вагонов и второго вагона категории СВ», – уточнили в министерстве.
Также до 10 вагонов увеличена составность «Ласточки» сообщением Москва – Белгород, ежедневно проходящей через Курск: «Данные мероприятия позволяют дополнительно перевозить 340 человек».
Летом и осенью 2024 г., после захода на территорию Курской области украинских сил, Федеральная пассажирская компания (ФПК) объявила об изменениях схемы движения поездов через Курскую область. Тогда, в частности, были перестроены маршруты № 360/359 Адлер – Калининград, № 141/142 Москва – Курск и № 203/204 Санкт-Петербург – Белгород. На их пути отменена часть остановок, поезда следовали в обход.
В августе прошлого года Московская железная дорога объявила о запуске дополнительного поезда № 205/206 сообщением Курск – Москва.