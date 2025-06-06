«Росхим» приобрел более 50% акций крупнейшего в РФ производителя соды

Сумму сделки и другие ее условия в «Росхиме» не раскрыли. Но уточняется, что из проданного пакета 11,7% уставного капитала будет находиться в доверительном управлении структур Республики Башкортостан. Таким образом, регион продолжит контролировать деятельностью БСК. В дополнение к пакету акций, который ранее был передан республиканским властям (38,4%), под его управлением останется 50,1% акций компании.