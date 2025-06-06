Газета
Телеграм
Главная / Бизнес /

«Росхим» приобрел более 50% акций крупнейшего в РФ производителя соды

Ведомости

Правительство продало 57,43% находившихся в федеральной собственности акций крупнейшего в стране производителя соды «Башкирская содовая компания» (БСК) холдингу «Росхим». Об этом сообщает РБК со ссылкой источник, знакомый с деталями соглашения.

Сумму сделки и другие ее условия в «Росхиме» не раскрыли. Но уточняется, что из проданного пакета 11,7% уставного капитала будет находиться в доверительном управлении структур Республики Башкортостан. Таким образом, регион продолжит контролировать деятельностью БСК. В дополнение к пакету акций, который ранее был передан республиканским властям (38,4%), под его управлением останется 50,1% акций компании.

Генеральный директор «Росхима» Эдуард Давыдов сообщил, что холдинг намерен двигаться в направлении комплексного развития химической промышленности. Компания ставит перед собой цель достичь технологического лидерства в соответствии с утвержденной стратегией развития химической отрасли РФ. По его словам, это позволит увеличить независимость сектора от внешних поставок и укрепить позиции страны на мировом рынке.

Собеседник РБК рассказал, что в рамках приоритетных инвестиционных проектов в БСК новый собственник планирует запустить производство эмульсионного поливинилхлорида. Предполагается, что это поможет снизить зависимость рынка от импортных поставок, а также построить новый корпус теплоэлектроцентрали для установки двух паровых котлов мощностью 90 т. в час.

3 марта президент РФ Владимир Путин исключил БКС из перечня стратегических предприятий. Причина исключения компании не сообщается. Но в документе говорится, что правительство должно в течение трех месяцев прекратить доверительное управление 951 000 обыкновенных акций БСК, находящихся в федеральной собственности.

В августе 2020 г. Генпрокуратура выявила нарушения в приватизации БСК. Ведомство тогда направило в суд иск об истребовании имущества предприятия из незаконного владения для «защиты интересов государства». В декабре 2020 г. суд постановил изъять акции БСК в пользу Росимущества. В Генпрокуратуре РФ поясняли, что проверка выявила нарушения законодательства о приватизации, которая прошла «помимо воли РФ».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных