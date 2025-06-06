«Росхим» приобрел более 50% акций крупнейшего в РФ производителя соды
Сумму сделки и другие ее условия в «Росхиме» не раскрыли. Но уточняется, что из проданного пакета 11,7% уставного капитала будет находиться в доверительном управлении структур Республики Башкортостан. Таким образом, регион продолжит контролировать деятельностью БСК. В дополнение к пакету акций, который ранее был передан республиканским властям (38,4%), под его управлением останется 50,1% акций компании.
Генеральный директор «Росхима» Эдуард Давыдов сообщил, что холдинг намерен двигаться в направлении комплексного развития химической промышленности. Компания ставит перед собой цель достичь технологического лидерства в соответствии с утвержденной стратегией развития химической отрасли РФ. По его словам, это позволит увеличить независимость сектора от внешних поставок и укрепить позиции страны на мировом рынке.
Собеседник РБК рассказал, что в рамках приоритетных инвестиционных проектов в БСК новый собственник планирует запустить производство эмульсионного поливинилхлорида. Предполагается, что это поможет снизить зависимость рынка от импортных поставок, а также построить новый корпус теплоэлектроцентрали для установки двух паровых котлов мощностью 90 т. в час.
3 марта президент РФ Владимир Путин исключил БКС из перечня стратегических предприятий. Причина исключения компании не сообщается. Но в документе говорится, что правительство должно в течение трех месяцев прекратить доверительное управление 951 000 обыкновенных акций БСК, находящихся в федеральной собственности.
В августе 2020 г. Генпрокуратура выявила нарушения в приватизации БСК. Ведомство тогда направило в суд иск об истребовании имущества предприятия из незаконного владения для «защиты интересов государства». В декабре 2020 г. суд постановил изъять акции БСК в пользу Росимущества. В Генпрокуратуре РФ поясняли, что проверка выявила нарушения законодательства о приватизации, которая прошла «помимо воли РФ».