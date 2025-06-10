ФАС не выявила резкого роста цен на авиабилеты летом

В ФАС России изданию сообщили, что служба совместно с Минтрансом направила в авиакомпании рекомендации по формированию основных положений коммерческих политик перевозчиков. «Аэрофлот» и «Авиакомпания Сибирь» задекларировали, что доля продаж авиабилетов ниже экономически обоснованного тарифа составит как минимум 60%, а билетов, продаваемых по максимальному тарифу, – менее 2,5%. Каждая из авиакомпаний также включила в коммерческую политику «инициативные льготные программы» для отдельных категорий граждан.