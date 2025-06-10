ФАС не выявила резкого роста цен на авиабилеты летом
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не фиксирует резкого увеличения цен на авиабилеты в летний сезон. Об этом заявил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский в кулуарах Антимонопольного форума.
По его словам, наблюдается определенная динамика цен, но она находится в пределах инфляции. Шаскольский заметил, что летний период является моментом высокого спроса. Компании стараются ликвидировать возможные выпадающие, которые не получают во время низкого спроса.
«Им необходимо поддерживать летную годность, обслуживать, ремонтировать. Понятно ценовое давление, которое на них осуществляется», – приводит его заявление ТАСС.
В январе «Известия» со ссылкой на заявление директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Вероники Ходыревой писали, что российские авиакомпании к сентябрю 2025 г. должны сформировать ценовую политику продаж авиабилетов. Отсутствие документа будет рассматриваться как нарушение приказа.
В ФАС России изданию сообщили, что служба совместно с Минтрансом направила в авиакомпании рекомендации по формированию основных положений коммерческих политик перевозчиков. «Аэрофлот» и «Авиакомпания Сибирь» задекларировали, что доля продаж авиабилетов ниже экономически обоснованного тарифа составит как минимум 60%, а билетов, продаваемых по максимальному тарифу, – менее 2,5%. Каждая из авиакомпаний также включила в коммерческую политику «инициативные льготные программы» для отдельных категорий граждан.