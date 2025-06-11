В ГД внесен проект об изменениях в КоАП для снижения нагрузки на бизнес
В Госдуму внесен законопроект о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) в целях снижения давления на предпринимателей и устранения противоречий. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Законопроект предусматривает замену штрафа на предупреждение за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе любого вида государственного контроля. Нарушение выражается в несоблюдении требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Замена не распространяется на тех, кто причинил вред, ущерб или стал причиной угрозы безопасности.
Сейчас, согласно 4.1.1. КоАП РФ, замена штрафа предупреждением зависит от вида проводимой государственной проверки и конкретного органа. «Тем самым нарушается принцип равенства всех перед законом, предусмотренный в Конституции Российской Федерации и статье 1.4. КоАП РФ», – говорится в пояснительной записке.
4 апреля правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о праве судьи вернуть материалы дела об административном правонарушении на доработку в связи с выявленными недостатками.