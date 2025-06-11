В ГД внесен проект об изменениях в КоАП для снижения нагрузки на бизнес

Законопроект предусматривает замену штрафа на предупреждение за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе любого вида государственного контроля. Нарушение выражается в несоблюдении требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Замена не распространяется на тех, кто причинил вред, ущерб или стал причиной угрозы безопасности.