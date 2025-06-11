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В ГД внесен проект об изменениях в КоАП для снижения нагрузки на бизнес

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) в целях снижения давления на предпринимателей и устранения противоречий. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает замену штрафа на предупреждение за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе любого вида государственного контроля. Нарушение выражается в несоблюдении требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Замена не распространяется на тех, кто причинил вред, ущерб или стал причиной угрозы безопасности.

Сейчас, согласно 4.1.1. КоАП РФ, замена штрафа предупреждением зависит от вида проводимой государственной проверки и конкретного органа. «Тем самым нарушается принцип равенства всех перед законом, предусмотренный в Конституции Российской Федерации и статье 1.4. КоАП РФ», – говорится в пояснительной записке.

4 апреля правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о праве судьи вернуть материалы дела об административном правонарушении на доработку в связи с выявленными недостатками.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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