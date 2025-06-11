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В России энергопотребление с начала 2025 года снизилось на 1%

Ведомости

Энергопотребление в России с начала 2025 г. снизилось примерно на 1%, если не учитывать лишний день в високосном 2024 г. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Евгений Грабчак.

«Минус один примерно [процент энергопотребления в РФ с начала года]. Без учета високосного года», – отметил он (цитата по ТАСС).

29 мая министр энергетики России Сергей Цивилев объявил о планах ввести круглогодичный запрет на майнинг в Бурятии и Забайкальском крае. По его словам, в дефицитных энергорайонах Юго-Восточной Сибири уже действовал временный запрет на майнинг в осенне-зимний период. Теперь этот запрет продлят до 2031 г.

Цивилев напомнил, что законодательство о регулировании майнинговой деятельности вступило в силу с 1 ноября 2024 г. В рамках этих правил запрет на майнинг действует до конца 2030 г. в энергосистемах Северного Кавказа и новых регионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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