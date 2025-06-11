В России энергопотребление с начала 2025 года снизилось на 1%

29 мая министр энергетики России Сергей Цивилев объявил о планах ввести круглогодичный запрет на майнинг в Бурятии и Забайкальском крае. По его словам, в дефицитных энергорайонах Юго-Восточной Сибири уже действовал временный запрет на майнинг в осенне-зимний период. Теперь этот запрет продлят до 2031 г.