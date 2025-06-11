В России энергопотребление с начала 2025 года снизилось на 1%
Энергопотребление в России с начала 2025 г. снизилось примерно на 1%, если не учитывать лишний день в високосном 2024 г. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Евгений Грабчак.
«Минус один примерно [процент энергопотребления в РФ с начала года]. Без учета високосного года», – отметил он (цитата по ТАСС).
29 мая министр энергетики России Сергей Цивилев объявил о планах ввести круглогодичный запрет на майнинг в Бурятии и Забайкальском крае. По его словам, в дефицитных энергорайонах Юго-Восточной Сибири уже действовал временный запрет на майнинг в осенне-зимний период. Теперь этот запрет продлят до 2031 г.
Цивилев напомнил, что законодательство о регулировании майнинговой деятельности вступило в силу с 1 ноября 2024 г. В рамках этих правил запрет на майнинг действует до конца 2030 г. в энергосистемах Северного Кавказа и новых регионов.